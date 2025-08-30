GP dos Países Baixos F1: quem se destacou nos treinos livres, para além do óbvio…

A McLaren impôs um ritmo fortemente ameaçador nos dois primeiros treinos livres em Zandvoort, mas há bastante mais para analisar…

A Fórmula 1 regressou da pausa de verão com uma sexta-feira intensa no Grande Prémio dos Países Baixos, onde a McLaren se destacou de forma proeminente. Lando Norris liderou ambas as sessões de treinos livres, evidenciando um ritmo que sugere que a equipa de Woking poderá ser a força dominante no resto do fim de semana. Contudo, a jornada não foi totalmente isenta de desafios, com um rival inesperado a surgir como obstáculo na segunda sessão.

McLaren retoma domínio com início fortíssimo

A McLaren demonstrou que a sua recente ascensão não foi um acaso. Tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri exibiram uma velocidade notável nos treinos livres de sexta-feira. Os dados de análise feitos pelo F1.com posicionam a equipa no topo da tabela em termos de ritmo de qualificação, com uma vantagem estimada em 0.15 segundos. Alguns observadores no paddock sugerem ainda que esta margem poderá ser ainda maior.

Nas simulações de corrida, a superioridade da McLaren é ainda mais acentuada, com uma vantagem de 0.23 segundos sobre a Mercedes e 0.1 segundos adicionais sobre a Red Bull.

A equipa mostrou-se a mais rápida em todos os tipos de curvas e, embora esteja ligeiramente atrás da Aston Martin nas retas, que não são muitas em Zandvoort, mantém-se competitiva face aos seus principais rivais – Mercedes, Red Bull e Ferrari. Consequentemente, a McLaren é agora apontada como a favorita para a pole position e para a vitória, com Norris, vencedor de três dos últimos quatro Grandes Prémios, a ser o favorito marginal para sábado.

Aston Martin: um vislumbre de esperança

Fernando Alonso, conhecido pela sua habitual cautela, permitiu um raro vislumbre de otimismo após conquistar um sensacional segundo lugar nos treinos livres, a meros 0.087 segundos do tempo mais rápido. “Estou, sem dúvida, um pouco mais otimista do que em algumas das outras sextas-feiras que tivemos”, afirmou o piloto da Aston Martin. “Não creio que esteja ao nosso alcance lutar com os McLaren, mas talvez com algumas das equipas de topo. Mercedes, Ferrari, Red Bull – parecem não estar muito longe, por isso vamos tentar estar nessa ‘mistura’.”

Estas declarações são audazes, considerando que Alonso não costuma fazer tais afirmações levianamente.

O seu colega de equipa, Lance Stroll, também se mostrou otimista, tendo sido rápido na primeira sessão antes de sofrer um acidente — do qual saiu ileso — na segunda.

No entanto, os dados sugerem que a Aston Martin se encontra na quinta posição geral, ainda três décimos mais rápida do que os seus principais rivais na luta pelo quinto lugar no Campeonato de Construtores, mas um pouco aquém de Mercedes, Red Bull e Ferrari.

A significativa vantagem nas retas pode indicar que a equipa estava a operar com menos combustível ou uma configuração de menor arrasto, ou uma combinação de ambos. Independentemente, a Aston Martin parece estar de volta à luta pelo topo do pelotão intermédio pelo segundo fim de semana consecutivo.

Mercedes e a luta pelo pódio

Apesar de a Ferrari ocupar o segundo lugar no Campeonato de Construtores, foi a Mercedes que se revelou a ameaça mais consistente para a McLaren, segundo os dados recolhidos.

Os Flechas de Prata posicionaram-se em segundo lugar tanto nas simulações de qualificação quanto nas de corrida. George Russell afirmou sentir-se “bem em pista”, admitindo que não estava “tão perto da frente como gostaríamos”, mas que o “ritmo de corrida parece bom”. A Mercedes mostra-se cerca de 0.1 segundos mais rápida que a Red Bull em ritmo de corrida e uma fração ainda maior à frente da Ferrari, antecipando uma luta renhida no domingo, faça chuva ou faça sol.

Red Bull e Ferrari: uma sexta-feira de desafios

O atual Campeão do Mundo, Max Verstappen, chegou ao fim de semana admitindo que a vitória seria difícil, mas ainda sonhava com um pódio. Contudo, após os treinos, reviu a sua previsão: “Penso que será suficientemente difícil ficar no top cinco.” Verstappen revelou que a equipa “ainda se debate com os mesmos problemas e, mais uma vez, tentámos muitas coisas com o carro”. O seu colega de equipa, Yuki Tsunoda, teve um dia mais encorajador, parecendo mais confortável ao volante e mais próximo de Verstappen tanto em runs curtos como longos.

Na Ferrari, Charles Leclerc descreveu a sexta-feira como “muito, muito, muito difícil – provavelmente a pior sexta-feira da época, por isso é um pouco um alerta”. No entanto, contrapôs que a equipa já teve sextas-feiras difíceis antes e conseguiu recuperar durante o fim de semana. O seu colega de equipa, Lewis Hamilton, teve alguns piões, mas mostrou-se mais positivo quanto ao progresso da equipa, mesmo estando ainda significativamente atrás dos líderes. Os monolugares da Ferrari debateram-se nas curvas lentas, cedendo 0.6 segundos à McLaren nestes setores. O seu ritmo de qualificação parece problemático e, embora o seu ritmo de corrida seja comparável ao da Red Bull e talvez da Mercedes, se não conseguirem qualificar-se bem numa pista estreita, poderão ter dificuldades em progredir no domingo.

