GP dos Países Baixos, F1: Piastri vence, Norris perde 18 pontos, Hadjar sobe ao pódio
O regresso das férias foi feito com emoção e drama. Oscar Piastri venceu o GP dos Países Baixos, a sua sétima vitória do ano, depois de liderar de iniciou ao fim a corrida. Mas não foi uma tarde fácil para o australiano, pressionado por Max Verstappen no arranque da corrida e Lando Norris durante grande parte da prova. Norris preparava-se para conseguir mais um pódio, mas a unidade motriz cedeu (fuga de óleo) e o britânico foi obrigado a desistir, a oito voltas do fim. Verstappen aproveitou e terminou no segundo lugar e o terceiro posto ficou para… Isack Hadjar, que fez uma corrida fantástica e termina no pódio, aproveitando os azares alheios.
George Russell ficou em quarto, à frente de Alex Albon, que fez uma excelente corrida. Oliver Bearman foi um dos que beneficiou com as entradas dos Safety Cars (três nesta corrida) e com a estratégia alternativa, terminando em sexto posto, o melhor resultado na sua carreira. Lance Stroll, também beneficiando dos Safety Cars e de uma estratégia diferente, terminou em sétimo, à frente de Fernando Alonso. Yuki Tsunoda e Esteban Ocon completaram o top 10.
OSCAR PIASTRI WINS THE DUTCH GRAND PRIX!! 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/RlnqXbHXQv
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
O filme da Corrida
Foi com a pista seca, com 29 °C de temperatura e o céu nublado (20,5 °C de temperatura do ar) que os pilotos enfrentaram o arranque do GP dos Países Baixos, com 72 voltas pela frente e com probabilidade de chuva nos 60%, o que poderia dar dores de cabeça a equipas e pilotos.
A reminder of the starting grid ⤵️ https://t.co/QLxnNvSkov
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Oscar Piastri largava da pole (com um novo recorde de pista), seguido de Lando Norris, Max Verstappen e Isack Hadjar. George Russell era quinto na grelha, à frente dos dois Ferraries de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Liam Lawson, Carlos Sainz e Fernando Alonso completavam os dez primeiros lugares da grelha.
As always at Zandvoort, the crowd is pumped and the pre-race atmosphere is electric 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/J0MhmiLw7J
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
A escolha de pneus recaiu nos médios para a grande maioria. Apenas Max Verstappen Franco Colapinto, Nico Hülkenberg (os três com macios), Esteban Ocon e Oliver Bearman optaram por pneus diferentes.
What are the most likely strategies for the #DutchGP? What's the difference between the three compounds in terms of grip at the start? And what is the breakdown of tyre sets available to each driver? You can find them here: 👇#F1 P.S.: chance of rain is currently from 40 to 60% pic.twitter.com/6FnHinzDyO
— Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 31, 2025
Na largada, Piastri manteve o primeiro lugar, mas o ataque de Verstappen foi intenso e mesmo perdendo brevemente o controlo do seu Red Bull, conseguiu roubar o segundo lugar a Norris. Também Leclerc ganhou um lugar a Russell e Alex Albon ganhou cinco lugares e subiu imediatamente ao top 10.
Piastri ganhou 1,5 segundos a Verstappen na primeira volta e Norris também ficou a 1,5 segundos de Verstappen, talvez a pensar na estratégia da equipa.
Max Verstappen didn't hold back at the start! 😮
And what a save into Turn 3 🤯#F1 #DutchGP pic.twitter.com/2Jk4L3I48e
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Com a ameaça de chuva cada vez maior, as equipas preparavam os pilotos para essa possibilidade. Oscar Piastri aumentou o ritmo e tinha quase 4 segundos de vantagem para Verstappen, com Norris a aproximar-se do Red Bull #1. Charles Leclerc começava o ataque a Hadjar.
Na volta 9, Norris passou Verstappen, num ataque incisivo e numa volta conseguiu uma vantagem de 2,5 segundos sobre o neerlandês. O #4 estava a 4 segundos de Piastri.
Oscar Piastri mantinha-se na liderança na volta 15, à frente de Lando Norris e Max Verstappen- Seguiam-se Hadjar, Lecelrc, Russell, Hamilton, Lawson, Sainz e Albon. Piastri começava a ver pingas de chuva na sua viseira, um primeiro sinal que a meteorologia podia estar a mudar.
LAP 16/72
Is it raining yet, Zak? #F1 #DutchGP pic.twitter.com/l0mpUwBQSI
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Apesar da chuva que começava a cair, as equipas mantinham as estratégias e as trocas de pneus que se iam fazendo mantinham os pneus slicks, o que significava que ninguém esperava uma chuva muito intensa e consistente.
A volta 23 foi sinónimo de azar para Lewis Hamilton. O #44 da Ferrari não evitou uma saída de pista a saída da curva 3 e obrigou a entrada do Safey Car. A animação nas boxes aumentou exponencialmente com a janela de paragens abertas para o caso de Safety Car. A chuva cai de forma ténue, mas não tem afetado ainda as estratégias das equipas.
Onboard with Lewis as he finds the barriers 👀#F1 #DutchGP pic.twitter.com/jIONr2DGDk
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Oscar Piastri liderava, seguido de Lando Norris e Max Verstappen. Seguem-se Isack Hadjar que se mantém no quarto posto, George Russell e Charles Leclerc. A fechar o top 10, Liam Lawson, Carlos Sainz, Esteban Ocon (ainda não parou) e Alex Albon. No top 10, todos têm pneus duros, menos Verstappen (médios).
No recomeço da corrida, Piastri manteve a liderança, mas um incidente entre Lawson e Sainz afetou a corrida de ambos, com a pista a ficar cada vez mais húmida. Lawson tinha um furo no pneu traseiro esquerdo e Sainz precisou de uma asa nova. Carlos Sainz seria penalizado por causar uma colisão (10 segundos).
Sainz vs Lawson at the restart 💥#F1 #DutchGP pic.twitter.com/xee2epqxef
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Na volta 31, foi acionado o Virtual Safety Car para retirar detritos da pista. No recomeço da corrida, Leclerc atacou com agressividade e passou Russell, enquanto Hadjar se mantinha na frente desta dupla. A luta manteve-se acesa durante mais meia volta, mas Leclerc manteve o quinto posto, apesar da manobra ter sido alvo de investigação.
Charles Leclerc passed George Russell with a move that's an Overtake of the Year contender.#F1 | #DutchGP pic.twitter.com/fI4w5aWC0n
— Ryan Erik King (@RyanErikKing) August 31, 2025
Na volta 41, Russell deixou passar Antonelli depois da ordem dada pela equipa, uma decisão algo surpreendente, mas que o piloto britânico acatou, apesar de se mostrar hesitante. Na frente, Norris começava a pressionar Piastri e a distância entre ambos era de 1,2 segundos.
Na volta 52, Antonelli parou para colocar pneus macios, o mesmo que fez a Ferrari pouco depois com Charles Leclerc, que conseguiu manter-se à frente de Antonelli. Mas na luta entre os dois pilotos, deu-se um toque na curva 3, com o Safety Car chamado às boxes. A McLaren chamou os seus pilotos, com duas paragens pouco conseguidas, mas sem consequências.
Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥
The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
A ordem era Oscar Piastri, Lando Norris (ambos com pneus duros), Max Verstappen (pneus macios), Isack Hadjar, George Russell, Alex Albon, Antonelli (com uma penalização de 10 segundos), Pierre Gasly, Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto.
No recomeço, Verstappen pressionou Norris, enquanto Piastri se mantinha na frente sem problemas. Oliver Bearman (pneus médios novos) passava Bortoleto (pneus duros já muito usados) e colocava-se nos pontos. Faltavam 15 voltas para o fim.
LAP 58/72
It's so tight at the front 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/P2pyavuGjU
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
A ameaça de Verstappen ao segundo lugar durou apenas meia volta, com o ritmo da McLaren a ser inalcançável. Norris tentou, por sua vez, pressionar o colega de equipa, mas Piastri respondeu bem ao desafio, enquanto Kimi Antonelli foi penalizado com mais 5 segundos por exceder o limite de velocidade na pit lane.
Na volta 65, drama na McLaren. A unidade motriz do carro de Lando Norris entregou a alma ao criador (fuga de óleo) e o piloto ficou parado em pista, com o Safety Car a ser chamado. Quem lucrou foi Isack Hadjar, que herdou o terceiro lugar tendo ainda de aguentar a pressão de George Russell.
No words #F1 #DutchGP pic.twitter.com/2hpDFow1t9
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
No recomeço da corrida, e com chuviscos, Piastri manteve a liderança, sob pressão de Verstappen, e Hadjar agarrava-se ao terceiro lugar, com quatro voltas ainda pela frente.
