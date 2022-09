GP dos Países Baixos F1: Os cinco melhores | AutoSport

Depois do domínio avassalador em Spa-Francorchamps Max Verstappen voltou a vencer, desta vez no seu palco. É tempo agora de escolher os cinco melhores pilotos do GP dos Países Baixos:

Max Verstappen

Nova vitória de Max Verstappen. Dez triunfos em 15 Grandes Prémios, mais as vitórias nas duas corridas sprint já realizadas. Depois de um ano em que levou a discussão do título até à última volta da última corrida da época, Verstappen tem vindo a impor-se em 2022 e pode festejar já em Singapura a revalidação. Aquele que é o seu mais direto rival no campeonato já deixou claro que a diferença pontual é abismal. Tudo indica que Verstappen será o próximo bicampeão do Mundo de Fórmula 1, com 24 anos.

Fernando Alonso

Por falar em bicampeões do Mundo de F1…Fernando Alonso bateu Lando Norris e conquistou mais pontos importantes na luta entre Alpine e McLaren. Esteban Ocon também pontuou, mas o espanhol subiu bastante na classificação para importunar e ultrapassar o adversário da McLaren numa boa jogada estratégica, num circuito que em teoria não beneficiava o Alpine.

Lance Stroll

Foi no geral um bom fim de semana para Lance Stroll. Em qualificação esteve bem e não fosse ter tido um problema na unidade motriz, possivelmente podia ter arrancado uns lugares mais à frente na grelha. Teve um bom arranque, mas depois da troca dos pneus macios com que começou a corrida, não montou nenhum jogo novo de pneus e sofreu com isso. Não foi mais além do 10º lugar final.

Mercedes

Em Zandvoort foi a corrida em que a Mercedes esteve mais perto de conquistar a sua primeira vitória do ano e deixou a Ferrari em alerta, ao ponto de Mattia Binotto afirmar que a sua maior preocupação é a competitividade demonstrada pelos carros de Brackley, numa altura em que a sua equipa continua a errar. Tiveram alguns pequenos erros e a classificação podia ser outra, talvez um duplo pódio, mas para aquilo que demonstraram na semana passada, foi um bom fim de semana. Monza já será um outro desafio para o W13.

Lando Norris

É verdade que terminou atrás de Fernando Alonso, mas a realidade é que Norris lutou sozinho contra dois Alpine e em Zandvoort até conseguiu ficar à frente de um deles, num carro que está um passo atrás do seu rival. O circuito podia ser mais benéfico para o MCL36, mas em corrida o Alpine demonstrou um bom ritmo.