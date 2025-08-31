GP dos Países Baixos F1: o que fizeram e disseram as 10 equipas após a qualificação

McLaren

Domínio absoluto da McLaren em Zandvoort, com Oscar Piastri a garantir a pole position e Lando Norris a fechar a primeira linha da grelha. Depois de sessões muito equilibradas entre os dois, o australiano brilhou em Q3, batendo o colega por 0,012s. Andrea Stella sublinhou a consistência da dupla, mas alertou para a incerteza da corrida devido ao risco de chuva.

Red Bull

Max Verstappen recuperou de um início de fim de semana difícil para assegurar o 3.º lugar na grelha, reconhecendo que será complicado lutar pela vitória, mas mantendo a ambição de chegar ao pódio. Yuki Tsunoda não conseguiu repetir a boa forma e ficou em 12.º, frustrado por ter ficado fora de Q3 por uma décima. Laurent Mekies elogiou o esforço da equipa em melhorar o equilíbrio do carro e admitiu que a luta será intensa atrás das McLaren.

Racing Bulls

Isack Hadjar foi a surpresa da qualificação ao conquistar o 4.º lugar, a sua melhor posição de sempre, depois de um início de fim de semana complicado. Liam Lawson também brilhou, entrando em Q3 e terminando em 8.º, embora insatisfeito por não ter melhorado no momento decisivo. A equipa destacou o feito de colocar os dois carros entre os dez primeiros pela terceira vez consecutiva.

Mercedes

George Russell foi 5.º, mas lamentou não ter conseguido concretizar um lugar na segunda linha. Kimi Antonelli ficou-se pelo 11.º lugar, penalizado por um erro na chicane durante Q2. Toto Wolff admitiu que a equipa não conseguiu explorar todo o potencial do carro, mas mostrou confiança no ritmo de corrida, deixando em aberto a possibilidade de recuperação.

Ferrari

Charles Leclerc e Lewis Hamilton colocaram os Ferrari em 6.º e 7.º, respetivamente. O monegasco queixou-se do equilíbrio do carro, enquanto o britânico destacou os progressos face às últimas provas. Fred Vasseur reconheceu que a equipa partiu atrasada em termos de afinação e que poderia ter lutado pelo 4.º lugar, mas acredita que o ritmo em corrida permitirá disputar posições importantes.

Williams

Carlos Sainz voltou a destacar-se e garantiu o 9.º lugar, apesar da perda de rendimento com a subida das temperaturas. Alex Albon ficou-se pelo 15.º, penalizado por problemas na gestão dos pneus e por um ‘out lap’ comprometido. James Vowles apontou a solidez do espanhol e lamentou a oportunidade perdida por Albon, sublinhando a necessidade de maior flexibilidade operacional.

Aston Martin

Fernando Alonso terminou em 10.º, satisfeito por voltar a Q3, mas consciente da falta de ritmo em relação a sexta-feira. Lance Stroll voltou a sofrer, desta vez com uma saída de pista em Q1 que o deixou sem tempo registado e a partir do fundo da grelha. Mike Krack reconheceu que a equipa não maximizou o seu potencial, mas acredita que poderá lutar por pontos.

Kick Sauber

Gabriel Bortoleto foi o melhor dos Sauber em 13.º, a escassos centésimos de entrar em Q3. Nico Hülkenberg voltou a ser eliminado na primeira fase e partirá de 17.º. Jonathan Wheatley destacou a proximidade do pelotão e a boa forma do brasileiro, reforçando que a estratégia será decisiva numa corrida em que as ultrapassagens serão escassas.

Alpine

Pierre Gasly conseguiu um 14.º lugar que considerou encorajador, depois das dificuldades na última sessão de treinos. Franco Colapinto não passou de Q1 e partirá de 16.º, prejudicado por tráfego na sua volta decisiva. Flavio Briatore admitiu a frustração por falhar Q3, mas realçou o equilíbrio do pelotão e a possibilidade de ganhar lugares em corrida, sobretudo se chover.

Haas

Mais um sábado complicado para a Haas, com Esteban Ocon em 18.º e Oliver Bearman em 19.º, ambos fora de Q1. O francês lamentou um erro que lhe custou a passagem à fase seguinte, enquanto o britânico queixou-se de comportamento inconsistente dos pneus. Ayao Komatsu admitiu que a equipa não consegue ainda explorar todo o potencial do carro e alertou para a urgência em reagir.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA