GP dos Países Baixos F1: Norris imparável no TL3, McLaren reafirma domínio

A McLaren demonstrou um domínio incontestável na terceira sessão de treinos livres (TL3) do Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1, com Lando Norris a liderar a tabela de tempos em Zandvoort.

O britânico registou a volta mais rápida (1:08.972s), consolidando a sua posição como o piloto mais veloz em todas as sessões de treinos até ao momento. O seu colega de equipa, Oscar Piastri, assegurou o segundo lugar, a 0.242s, confirmando a excelente forma da equipa de Woking.

A sessão, que decorreu sob um sol radioso após os vestígios de humidade inicial na pista, viu George Russell (Mercedes) na terceira posição, a 0.886s de Norris. Carlos Sainz (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull) completaram o top cinco, embora o piloto neerlandês, a correr em casa, tenha ficado a quase um segundo do líder.

Os desafios de Zandvoort, um circuito notório pela sua estreiteza, manifestaram-se novamente, com o tráfego a ser um tema recorrente. Vários pilotos, incluindo Andrea Kimi Antonelli, tiveram de se desviar para evitar ‘engarrafamentos’, levantando preocupações sobre a complexidade da Q1 na qualificação.

Um momento de tensão ocorreu entre Fernando Alonso (Aston Martin) e George Russell, que quase colidiram na entrada da reta principal, num incidente que exigiu atenção da direção de prova.

A Ferrari, que teve um início de fim de semana atribulado, mostrou uma ligeira melhoria, mas Charles Leclerc e Lewis Hamilton ainda se encontravam a mais de um segundo de Norris. A Aston Martin, que prometia um bom desempenho, viu os seus pilotos Lance Stroll e Fernando Alonso a recuarem para a oitava e décima posições, respetivamente.

Com Lando Norris a estabelecer um ritmo impressionante, sete décimos mais rápido que o tempo da pole position do ano anterior, as expectativas para a qualificação são elevadas. A superioridade demonstrada pela McLaren sugere que o britânico é um forte candidato à pole position, mas a imprevisibilidade de Zandvoort e a evolução constante da pista prometem uma batalha renhida pela grelha de partida.

A capacidade de um piloto e equipa de se adaptarem rapidamente às condições mutáveis da pista e de gerir o tráfego em circuitos curtos como Zandvoort é um fator decisivo. A qualificação não é apenas uma corrida contra o cronómetro, mas também uma prova de perícia e estratégia para encontrar o espaço e o momento ideais para as voltas rápidas, especialmente quando o pelotão está tão compacto.