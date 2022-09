GP dos Países Baixos F1: Max Verstappen com problemas no treino livre 1 | AutoSport

Max Verstappen ficou parado em pista após 10 minutos do primeiro treino livre, informando a equipa que tinha problemas com a caixa de velocidade. Foi visível o fumo a sair da traseira do RB18 e para permitir a retirada do carro de Verstappen, a direção de corrida foi obrigada a suspender a sessão com bandeiras vermelhas. O tempo, como acontece sempre nestas situações nos treinos, continua a contar.

Um contratempo para o líder do campeonato logo nos primeiros instantes do “seu” GP.

🚩 RED FLAG 🚩



Verstappen has stopped out on track



📻 "Something went with the gearbox"#DutchGP #F1 pic.twitter.com/wzXWVG4olz — Formula 1 (@F1) September 2, 2022