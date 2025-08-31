GP dos Países Baixos F1: Margens mínimas entre os McLaren

A luta interna da McLaren pelo título tem sido o grande destaque da temporada, com Oscar Piastri a conquistar a pole position no sábado por uma diferença de apenas 0,012 segundos sobre Lando Norris. Este resultado repete o cenário visto no Japão, onde Max Verstappen bateu Norris precisamente pela mesma margem, embora não tenha sido o duelo mais apertado do ano – na Arábia Saudita, Verstappen superou Piastri por 0,010 segundos.

Durante os treinos, Norris manteve-se ligeiramente mais rápido, mas Piastri conseguiu melhorar setores já fortes, garantindo a vantagem. Tudo aponta para uma corrida onde cada detalhe será decisivo, desde o arranque à estratégia de boxes, com Piastri a partir na frente dos rivais da equipa.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA