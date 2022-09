GP dos Países Baixos F1: Lewis Hamilton otimista para a corrida | AutoSport

Lewis Hamilton terminou a qualificação para o GP dos Países Baixos em quarto, depois de ver a sua volta arruinada pelas bandeiras amarelas provocadas por Sergio Pérez, mesmo no final da Q3. No entanto, o otimismo do #44 era claro para a corrida de amanhã, afirmando mesmo que poderia ter estado na luta por um lugar na primeira linha da grelha.

Depois de um fim de semana duro em Spa, a Mercedes parece agora melhor em Zandvoort e a prestação de Hamilton na qualificação deixou o piloto e a equipa com esperanças de um bom resultado amanhã:

“Penso que se não tivéssemos tido as bandeiras amarelas, teríamos lutado pela primeira linha”, disse Hamilton. “Portanto, isso é realmente positivo. Espero que tenhamos diminuído o défice em voltas de qualificação e se isso se refletir o nosso ritmo de corrida, seria espantoso”.

“Apontar à pole era ser altamente otimista”, disse Hamilton. “Eles foram um pouco rápidos demais. Mas penso que a primeira fila era possível. Eu não fiz stints longos nos treinos, mas George fez e pareceu-me bastante bem. O carro estava forte hoje e eu senti que podia ir mais depressa. Espero que isso se traduza num bom resultado amanhã, como eu disse e tentarei um pódio”.