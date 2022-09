GP dos Países Baixos F1, Lewis Hamilton: “Adrian Newey geralmente não constrói carros maus” | AutoSport

Depois da luta renhida no ano passado, a Red Bull está cada vez mais sozinha na liderança de ambos os campeonatos, enquanto a Mercedes e Lewis Hamilton ainda procuram um ritmo mais competitivo.

Sem conseguir os mesmos resultados do que nos anos anteriores, Lewis Hamilton admitiu, na antevisão do GP dos Países Baixos, que a Red Bull fez um “trabalho fenomenal”.

“Red Bull tem o equilíbrio aerodinâmico certo, nunca têm quaisquer problemas com oscilações ou algo do género e são uma grande equipa”, disse Hamilton à Sky. “Só temos de lhes tirar o chapéu. Fizeram um trabalho fenomenal”.

Tendo-se arrependido de ter chamado à Red Bull apenas “uma empresa de bebidas” que lutava contra construtores experientes da Fórmula 1, Hamilton elogiou o trabalho de Adrian Newey no desenvolvimento do RB18 que tem deixado os adversários a milhas nas últimas corridas. “Adrian Newey geralmente não constrói carros maus. O meu primeiro carro do campeonato [em 2007] foi uma evolução do seu design! Sei que escreveu a sua dissertação sobre os efeitos dos fundos no passado, por isso não é surpresa que a equipa tenha sido capaz de tirar partido disso”.

Ainda assim, o piloto britânico da Mercedes acredita nos “jovens da nossa equipa” e que mais cedo ou mais tarde conseguirão “ultrapassar a Red Bull”.