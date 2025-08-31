GP dos Países Baixos F1: Isack Hadjar em posição de destaque

Isack Hadjar parte da segunda linha ao lado de Verstappen, após garantir a melhor qualificação da sua carreira graças ao excelente comportamento do Racing Bulls. Embora seja considerado um ‘outsider’, o piloto francês está otimista quanto à possibilidade de somar uma grande quantidade de pontos.

Hadjar admite, no entanto, que terá de adaptar o ritmo caso os adversários mais rápidos venham a ultrapassá-lo, visando tirar o máximo proveito na luta pelos melhores resultados na prova.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA