GP dos Países Baixos F1: incidente Alonso/Russell no TL3, piloto da Mercedes penalizado
No terceiro treino livre (TL3) do Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1, ocorreu um incidente entre George Russell (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin) à entrada das boxes, perto do final da sessão.
Alonso seguia numa volta rápida, possivelmente a tentar aproveitar o cone de ar da Mercedes de Russell, que estava numa volta lenta. Russell, ao receber a ordem para entrar nas boxes, mudou de trajetória subitamente, desviando-se para a direita em direção à entrada das boxes. Não se apercebeu da aproximação de Alonso, que vinha a alta velocidade. Para evitar uma colisão, Alonso foi forçado a travar a fundo e acabou por entrar nas boxes, regressando à pista de imediato. A manobra de Russell foi considerada perigosa, pois quase atirou Alonso contra o muro.
Investigação e consequências
Os comissários da FIA investigaram o incidente rapidamente, ouvindo ambos os pilotos e analisando a telemetria e os vídeos. Determinaram que Russell, ao mudar de trajetória sem a devida cautela, criou uma situação de risco, violando as normas de segurança. Como resultado, a Mercedes foi multada em 7.500 euros, e Russell recebeu uma advertência formal. Não houve penalizações adicionais, como perda de posições na grelha de partida.
Este tipo de incidentes, embora comuns em sessões de treino, serve como um lembrete constante da intensidade e dos riscos inerentes à Fórmula 1, onde decisões tomadas em frações de segundo podem ter consequências significativas para a segurança dos pilotos e para o desenrolar da competição.
