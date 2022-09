GP dos Países Baixos F1, George Russell: “Não foi brilhante” | AutoSport

George Russell terminou a qualificação do GP dos Países Baixos longe dos primeiros lugares, algo estranho, pois ele é um dos pilotos que mais se destaca nas qualificações. Mas o piloto britânico admitiu que a tarde não lhe correu de feição, sem entender os motivos:

“Não foi brilhante”, disse ele à Sky Sports após a Qualificação. “Estava com boas sensações depois do TL3, mas não se fez o clique na qualificação. Não sei porquê. Por fim, foi a falta de desempenho na Q2 que me afetou na Q3, porque tivemos de usar aquele segundo jogo de pneus. Portanto, só tínhamos um conjunto de pneus para a Q3. Sexto não é uma posição terrível para começar. Não vejo razão para não podermos lutar por um pódio. Espero que eles [Ferrari] coloquem todo o foco no Max. Então poderão estar vulneráveis porque o Max vai afastar-se deles com facilidade. Penso que talvez tenhamos um carro mais rápido do que a Ferrari e Checo [Pérez] amanhã”.