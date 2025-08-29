GP dos Países Baixos F1: FIA altera limite de velocidade na pitlane…

A FIA anunciou uma alteração de última hora para o Grande Prémio dos Países Baixos de 2025, elevando o limite de velocidade na pitlane de 60 km/h para 80 km/h. Esta medida visa intensificar a emoção da corrida, fomentando mais opções estratégicas e combatendo a previsibilidade que tem caracterizado as provas recentes de Fórmula 1.

A decisão da FIA surge num contexto em que as estratégias de uma única paragem têm sido dominantes em Zandvoort, muito devido à configuração estreita da pista e aos desafios nas ultrapassagens. Ao reduzir os tempos de pit stop, a entidade reguladora espera encorajar as equipas a considerarem estratégias de duas paragens, enriquecendo assim a dinâmica competitiva.

Em linha com este objetivo, a Pirelli, fornecedora oficial de pneus, introduziu compostos mais macios para 2025 (C2, C3, C4), em contraste com os usados em 2024 (C1, C2, C3). Esta escolha pretende igualmente promover uma maior diversidade estratégica, ao oferecer novas variáveis aos pilotos e engenheiros.

Contudo, esta alteração não é isenta de controvérsia. Foram emitidos avisos de segurança devido à natureza apertada da pit lane de Zandvoort, levantando preocupações sobre potenciais riscos acrescidos. Apesar destas advertências, a FIA mantém a convicção de que a mudança contribuirá para um espetáculo desportivo superior.

A procura por um equilíbrio entre a segurança dos pilotos e a espetacularidade das corridas é uma constante no desporto motorizado. Alterações regulamentares como esta refletem a contínua tensão entre a necessidade de preservar a integridade física dos participantes e o desejo de oferecer um produto televisivo e presencial cada vez mais cativante para os milhões de fãs em todo o mundo. A capacidade de adaptação das equipas e pilotos a estas novas condições será crucial para determinar o sucesso da medida.

Paralelamente, o Serviço Meteorológico Nacional dos Países Baixos (KNMI) emitiu um aviso de código amarelo para trovoadas em todo o país. Os fãs que se desloquem a Zandvoort devem estar preparados para aguaceiros intensos, ventos fortes e granizo, que podem surgir de forma súbita.

As previsões indicam um misto de chuva e sol ocasional para sexta-feira e o restante fim de semana, com as melhores condições esperadas para a qualificação de sábado. Independentemente das condições meteorológicas, a corrida prosseguirá conforme planeado, entre 29 e 31 de agosto de 2025, com a FIA a procurar garantir a máxima emoção.