GP dos Países Baixos F1: Expetativa de incidentes e movimentação
O início da corrida pode ser especialmente movimentado, seguindo a tendência do fim de semana, que já registou vários despistes, incluindo o acidente de Lance Stroll que obrigou à troca de chassis.
As condições ventosas complicaram a travagem na curva 1 e os erros levaram alguns carros a ficarem retidos na gravilha.
Apesar dos pilotos terem recuperado algum ritmo com as sessões de treinos e qualificação, o clima instável pode contribuir para novos momentos de tensão numa pista que penaliza fortemente os erros.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI