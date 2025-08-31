GP dos Países Baixos F1: Expetativa de incidentes e movimentação

O início da corrida pode ser especialmente movimentado, seguindo a tendência do fim de semana, que já registou vários despistes, incluindo o acidente de Lance Stroll que obrigou à troca de chassis.

As condições ventosas complicaram a travagem na curva 1 e os erros levaram alguns carros a ficarem retidos na gravilha.

Apesar dos pilotos terem recuperado algum ritmo com as sessões de treinos e qualificação, o clima instável pode contribuir para novos momentos de tensão numa pista que penaliza fortemente os erros.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA