GP dos Países Baixos F1: Estratégias de duas paragens deverá ser a preferida | AutoSport

Zandvoort tem provado ser um desafio a nível estratégico e este fim de semana a variabilidade poderá ser maior, dadas as várias opções em cima da mesa. A estratégia de duas paragens poderá ser a preferida, mas a forma como ela será aplicada pode variar.

A pista neerlandesa não tem sido um desafio difícil para os pneus, com os níveis de degradação e desgaste a permitirem fazer esticar os stints com as borrachas mais macias. O único problema será a degradação térmica, pelo que os pilotos deverão ter cuidado com os pneus nas fases iniciais dos stints. Com um pit lane curto e com a velocidade na via das boxes mais lenta (60 km/h), as equipas vão perder mais tempo nas trocas de pneus. Mas ainda assim, a estratégia de duas paragens deverá ser a mais usada.

As equipas da frente fizeram um esforço para manter dois conjuntos de pneus médios disponíveis para hoje, o que revela a vontade de começar com os pneus macios (melhor aderência no arranque, numa pista onde ultrapassar não é fácil) para garantir um bom começo, tentar ganhar posições e esticar o stint até a volta 20. A partir daí esperam-se mais dois stints com médios. A segunda opção, para quem não tem dois jogos de médios, é começar com os macios, usar as borrachas marcadas a amarelo, depois de um primeiro stint algo mais logo e depois voltar aos macios.

As estratégias de apenas uma paragem são mais lentas. Esticar o stint dos macios até à volta 35 pode custar muito tempo, assim como fazer durar os médios até ao fim. Começar com macios e colocar os duros pode ser opção, mas as borrachas mais duras são cerca de um segundo mais lentas que as macias e meio segundo mais lentas que as médias. No entanto, numa pista onde as ultrapassagens são difíceis, a posição em pista pode tornar-se valiosa. Mas as equipas só saberão se a nova zona DRS nos dará mais ultrapassagens nas primeiras voltas, pelo que uma equipa que tenha pensado numa estratégia de uma paragem, poderá mudar de ideias se verificar que as ultrapassagens são mais fáceis este ano. Não será uma tarde fácil do lado da estratégia.