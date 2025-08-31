GP dos Países Baixos, F1: Carlos Sainz preocupado com a penalização atribuída

O piloto da Williams, Carlos Sainz, criticou veementemente a sanção de 10 segundos que lhe foi imposta no Grande Prémio dos Países Baixos, bem como atitude de Liam Lawson em pista. Sainz classificou o incidente como “inaceitável”, argumentando que Lawson preferiu o contacto a ser ultrapassado.

O espanhol mostrou-se preocupado com a decisão dos comissários. Afirmou que o incidente lhe custou pontos importantes, e que, sem a penalização, poderia ter terminado a corrida em quinto lugar. No final, Carlos Sainz desabafou sobre o azar que tem tido ao longo da temporada.

“Para mim, é inaceitável o que vimos hoje. Em primeiro lugar, o incidente com o Liam. Acho que há pilotos com quem se pode correr lado a lado e outros com quem é melhor nem tentar. Há muitos anos que venho a Zandvoort a correr com pilotos de primeira linha com lutas roda com roda, sem problemas. No momento em que desces um degrau e começas a correr com pessoas como o Liam, que talvez esteja nos seus primeiros anos de Fórmula, e pensa que cada oportunidade de correr contra outro piloto é uma oportunidade de o mandar para fora, então sim, é algo que obviamente tenho de ter em conta”.

“Não sei se os comissários quiseram aplicar uma regra ou se realmente acham que um incidente como esse é culpa de quem está por fora, porque se for assim, isso preocupa-me, preocupa-me muito. Pode-se classificar como incidente de corrida se quiser. Mas daí a aplicar uma penalização de 10 segundos ao piloto que vai por fora, que não tem nada a ver com o toque, parece-me uma barbaridade e uma falta de coerência brutal”,

“Não sei, primeiro tenho de pedir que me expliquem, quando me explicarem, darei a minha opinião sobre como acho que devem agir daqui para a frente e, bem, acho que, como diretor da GPDA, obviamente, isso preocupa-me, preocupa-me muito”.