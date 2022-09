GP dos Países Baixos: Drive Through | AutoSport

Do entusiasmante GP dos Países Baixos, escolhemos as prestações que menos convenceram e que ficaram aquém do que esperávamos. Os cinco destaques pela negativa da prova neerlandesa:

Ferrari

Se no arranque da época o otimismo reinava na Scuderia, agora resta apenas a resignação. Uma equipa com um carro capaz de ser bater com a Red Bull que foi desperdiçando oportunidades e que agora está praticamente arredada da luta pelo título. Mais um erro numa paragem nas boxes e desta vez o Safety Car tardio minimizou os problemas da Scuderia, que não conseguiu encontrar o ritmo ideal para desafiar a Red Bull. Pior ainda, a Mercedes conseguiu ser melhor que a equipa italiana. Mattia Binotto já não disfarça o desconforto e ficar atrás da Mercedes será sempre um péssimo resultado.



Sergio Pérez

Sergio Pérez pediu que a equipa tomasse medidas para resolver os problemas que tem encontrado no seu RB18, mas em Zandvoort esses problemas ficaram longe de serem resolvidos. Pérez nunca esteve confortável no seu monolugar e nunca conseguiu ser competitivo o suficiente para acompanhar Verstappen. O Pérez de agora é uma sombra do que vimos no começo da época. A equipa resolveu os problemas do carro para Verstappen, mas criou problemas para Pérez que não consegue encontrar soluções. Um problema que já vimos várias vezes na Red Bull.

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda estava em vias de conseguir um resultado positivo, melhor até que o seu colega de equipa, Pierre Gasly. Mas um problema no seu monolugar levou ao final prematuro. Até aqui tudo bem, não fosse a forma caricata como a desistência aconteceu. Primeiro parou por pensar que tinha uma roda solta. Afinal não tinha, regressou às boxes, saiu e depois acabou por parar com um problema no diferencial o meio da pista. Pode ter sido um acaso, mas os amantes das teorias da conspiração não vão deixar de olhar com atenção para esta situação. Para piorar, Tsunoda foi penalizado por desapertar os cintos na primeira paragem. Um erro grave e pouco comum.

Haas

Quem viu os treinos livres ficou a achar que a Haas poderia proporcionar uma surpresa e essa sensação ficou mais patente depois da excelente qualificação de Mick Schumacher. Na corrida a realidade foi outra e se Kevin Magnussen voltou a ver-se envolvido num incidente, Mick Schumacher foi caindo na tabela sem conseguir recuperar. Um problema na paragem do jovem alemão não pode ser o suficiente para ficar de forma irremediável de fora dos pontos, mais ainda com um Safety Car perto do fim. Faltou algum andamento ao carro.

Alfa Romeo

Mais um fim de semana negro para a equipa. Zhou Guanyu foi penalizado com cinco segundos por exceder a velocidade na via das boxes, e Valtteri Bottas voltou a sofrer com a falta de fiabilidade do sei monolugar. A Alfa Romeo prometeu muito, mas ao longo da época tem desiludido, um pouco à imagem da Haas e … da Ferrari.