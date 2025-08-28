GP dos Países Baixos de F1: McLaren em alta, Red Bull sob pressão

O Grande Prémio dos Países Baixos promete ser um dos momentos mais eletrizantes da temporada de Fórmula 1, com o Autódromo de Zandvoort a preparar-se para acolher uma luta acesa pelo Campeonato de Pilotos e uma série de desafios estratégicos ditados pelos novos compostos de pneus da Pirelli.

Este regresso dá-se numa altura em que a McLaren surge como a equipa a bater. Depois da vitória de Lando Norris na Hungria e da consistência de Oscar Piastri, a formação britânica chega em clara ascensão.

A Red Bull, pressionada pela irregularidade recente de Max Verstappen e pelas mudanças internas na liderança da equipa, procura recuperar o domínio perante o seu público. Já a Ferrari, animada pela pole de Charles Leclerc em Budapeste, tenta confirmar sinais de evolução num circuito onde o monegasco se sente particularmente à vontade.

Mercedes, ainda à procura de consistência, espera aproveitar eventuais contratempos dos rivais para regressar aos pódios. A luta no meio do pelotão continua intensa, com Aston Martin, Alpine e Williams a disputar pontos preciosos num traçado exigente e de forte impacto estratégico.

Zandvoort promete, assim, mais um capítulo de alta tensão no campeonato, com a disputa entre McLaren, Red Bull e Ferrari a marcar o ritmo da segunda metade da temporada.

Veredito do piloto: Jolyon Palmer elogia o traçado punidor

Jolyon Palmer, antigo piloto de Fórmula 1 pela Renault, expressa o seu apreço pelo circuito neerlandês, descrevendo-o como “adorável” e “muito bem-adaptado” à Fórmula 1 moderna. Apesar de reconhecer a dificuldade de ultrapassagem, inerente a um traçado com um desenho mais clássico, Palmer destaca o impacto significativo das curvas inclinadas, ou banking. “Só se aprecia verdadeiramente o banking quando se o percorre na Curva 3”, afirma. A teoria de múltiplas trajetórias contrasta com a prática, onde “todos se agarram à linha exterior e tentam acertar a saída”, algo que se repete na última curva. Palmer caracteriza Zandvoort como uma pista “fluida”, exigindo “compromisso”, especialmente no setor intermédio, que é ondulante, e nas secções de alta velocidade. Alerta ainda para a natureza “punidora” do circuito, onde “não se quer ter sobreviragens aleatórias”.

Compostos mais macios para fomentar estratégias diversificadas

Para esta edição, a Pirelli optou por uma seleção de compostos mais macios do que no ano anterior, disponibilizando o C2 (Duro), o C3 (Médio) e o C4 (Macio), em contraste com o C1, C2 e C3 de 2024. Esta decisão, tomada em conjunto com a FIA e o promotor do campeonato, visa aumentar a probabilidade de estratégias de duas paragens nas boxes, em vez da predominante estratégia de uma paragem que tem marcado a prova desde o seu regresso ao calendário em 2022. Um fator adicional que apoia esta intenção é a decisão da FIA de elevar o limite de velocidade na via das boxes de 60 para 80 km/h, reduzindo o tempo despendido em cada paragem. Contudo, as simulações das equipas sugerem que a estratégia de uma paragem poderá ainda ser a mais rápida, dada a notória dificuldade de ultrapassagem em Zandvoort e a largura reduzida do traçado.

Na corrida de 2024, 16 pilotos alinharam na grelha com pneus Médios, enquanto Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Valtteri Bottas optaram pelos Macios, com Kevin Magnussen a partir das boxes com Duros. Três quartos do pelotão efetuaram apenas uma paragem, montando Duros no segundo stint. A dupla da Mercedes, por sua vez, realizou duas paragens: Hamilton utilizou dois jogos de C3 (Médio) e George Russell um. Tsunoda, Bottas e Guanyu Zhou exploraram os três compostos disponíveis, enquanto Alex Albon escolheu uma estratégia Médio-Duro-Médio. Nico Hülkenberg foi o piloto com o stint mais longo, completando 57 voltas com o composto Duro.

Luta intensa pelo campeonato e rivais à espreita

O Campeonato de Pilotos está ao rubro, com apenas nove pontos a separar os colegas de equipa da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris. Norris, que parece ter o ímpeto a seu favor após vencer três dos últimos quatro Grandes Prémios antes da pausa de verão, espera capitalizar a sua vitória de 2024 em Zandvoort. No entanto, Piastri, com seis vitórias na temporada – uma a mais que Norris – e uma consistência notável (pontuou em todas as rondas até agora), representa uma ameaça constante.

A McLaren, apesar da sua força, já expressou preocupações com a possibilidade de os seus rivais apresentarem um desafio maior na segunda metade da temporada. Ferrari e Mercedes mostraram um ritmo melhor na Hungria e, enquanto disputam o segundo lugar no Campeonato de Equipas, ambas procurarão somar pontos valiosos no recomeço da temporada. A Red Bull, que teve um fim de semana difícil no Hungaroring, viu o seu RB21 lutar para igualar os concorrentes. Contudo, Max Verstappen nunca pode ser descartado, e os seus fervorosos adeptos em casa esperam um resultado forte.

No meio do pelotão, a batalha mantém-se tão renhida como sempre. A confortável vantagem da Williams no quinto lugar parece estar ameaçada, com a Aston Martin e a Kick Sauber a seguir de perto no sexto e sétimo lugares, respetivamente. Com margens tão reduzidas, qualquer uma destas equipas pode ganhar – ou perder – terreno significativo em Zandvoort.

Zandvoort, com as suas curvas inclinadas e a proximidade ao Mar do Norte, oferece um espetáculo singular no calendário da Fórmula 1. A combinação de um traçado exigente e as condições meteorológicas imprevisíveis tornam cada edição desta prova um teste de perícia e estratégia para pilotos e equipas, garantindo emoção até à bandeira axadrezada.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA