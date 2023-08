GP dos Países Baixos de F1: Horário | AutoSport

A Fórmula 1 regressa no próximo fim de semana depois da pausa de verão. Zandvoort é o palco do 13º Grande Prémio da temporada e será a sua terceira aparição consecutiva no calendário do mundial, depois de um interregno que já durava desde 1985. O traçado da pista sofreu alterações significativas desde os anos 80, trazendo sempre milhares de adeptos ‘laranjas’ que são sempre espetáculo à volta do espetáculo no seu apoio incondicional ao piloto da casa, Max Verstappen.

É uma pista que os pilotos gostam, continuando estreito, sinuoso e ondulado, apesar do traçado ter sido ‘afinado’ para a F1.

Esperam-se protestos perto do circuito, assim como as condições meteorológicas podem complicar o trabalho de equipas e pilotos. São esperado aguaceiros no sábado e no domingo. No sábado, a chuva poderá chegar na hora da qualificação, prevendo-se que no domingo isso aconteça de manhã, antes da corrida.

Depois de Max Verstappen ter ‘arrasado’ a concorrência durante a primeira metade da temporada, os adeptos neerlandeses esperam mais do mesmo.

1º GP 1952

Voltas 72

Circuito 4.259 km

Corrida 306.587 km

Recorde 1:11.097s (Lewis Hamilton, 2021)

Horário

Sexta-Feira, 25 agosto

Treino livre 1 11:30 – 12:30

Treino livre 2 15:00 – 16:00

Sábado, 26 agosto

Treino livre 3 10:30 – 11:30

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 27 agosto

Corrida 14:00

Foto: @World