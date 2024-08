GP dos Países Baixos de F1: Horário

A Fórmula 1 regressa no próximo fim de semana depois da pausa de verão. Zandvoort é o palco do 15.º Grande Prémio da temporada e será a sua quarta aparição consecutiva no calendário do mundial, depois de um interregno que já durava desde 1985.

O traçado da pista sofreu alterações significativas desde os anos 80, trazendo sempre milhares de adeptos ‘laranjas’ que dão sempre espetáculo no seu apoio incondicional ao piloto da casa, Max Verstappen.

É uma pista que os pilotos gostam, continuando estreito, sinuoso e ondulado, apesar do traçado ter sido ‘afinado’ para a F1. O circuito de Zandvoort foi palco de todas as 33 edições do Grande Prémio dos Países Baixos desde 1952. O escocês Jim Clark venceu neste palco por quatro vezes, um recorde que poderá ser igualado este ano por Max Verstappen, que venceu as três corridas desde que a Fórmula 1 regressou ao seu país.

Na qualificação de sábado, o piloto da Red Bull também pode liderar a tabela de pole positions em Zandvoort, já que está atualmente empatado com René Arnoux com três primeiros lugares na grelha de partida conquistados. No que diz respeito ao maior número de pódios, este recorde é também detido conjuntamente por Jim Clark e Niki Lauda, com seis cada um.

Entre as equipas, a Ferrari lidera o número de vitórias (8) e de pódios (25), enquanto a Lotus, com oito, é a equipa com mais pole positions.

1º GP 1952

Voltas 72

Circuito 4.259 km

Corrida 306.587 km

Recorde 1:11.097s (Lewis Hamilton, 2021)

Horário

Sexta-Feira, 23 agosto

Treino livre 1 11:30h – 12:30h

Treino livre 2 15:00h – 16:00h

Sábado, 24 agosto

Treino livre 3 10:30h – 11:30h

Qualificação 14:00h – 15:00h

Domingo, 25 agosto

Corrida 14:00h

Foto: Martin TRENKLER