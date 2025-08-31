GP dos Países Baixos: Charles Leclerc, tocado por Kimi Antonelli, está fora de prova

Na volta 52, Kimi Antonelli parou para colocar pneus macios, o mesmo que fez a Ferrari pouco depois com Charles Leclerc. O monegasco conseguiu manter-se à frente de Antonelli na saída das boxes, mas na luta entre os dois pilotos aqueceu na curva 3. Antonelli tentou passar Leclerc por dentro e tocou em Leclerc, que fez pião e bateu contra as proteções da pista. Com o Safety Car chamado às boxes a McLaren chamou os seus pilotos, com duas paragens pouco conseguidas, mas sem consequências, com a equipa a manter-se na liderança.

A ordem é agora, Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Isack Hadjar, George Russell, Alex Albon, Antonelli (com uma penalização de 10 segundos), Pierre Gasly, Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto.