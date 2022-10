GP dos EUA, volta 36: Lewis Hamilton líder virtual da corrida | AutoSport

No segundo recomeço de prova após Safety Car, Max Verstappen voltou a começar bem, deixando Lewis Hamilton para trás. Sergio Pérez era terceiro, seguido de Charles Leclerc e George Russell completava o quinto lugar. Na volta 29, Charles Leclerc atacou Sergio Pérez com tudo e ia concluindo com sucesso a manobra, com o mexicano a defender “in extremis” a sua posição. Na segunda tentativa, Leclerc fez uma grande ultrapassagem a Pérez e o monegasco instalou-se na terceira posição. Na frente, Lewis Hamilton tentava manter as distâncias para Verstappen não deixando alargar muito mais do que 2 segundos a vantagem.

Pierre Gasly foi penalizado por ter deixado uma distância superior a dez carros para o carro da frente, com cinco segundos de penalização, que o atirou para último lugar.

George Russell apertava Pérez pelo quarto lugar, com o mexicano com um ritmo inferior nesta fase.

Na volta 35, Verstappen era líder, aflito com o vento que tornava o seu carro mais imprevisível, com Hamilton a parar nas boxes para colocar pneus duros (tentando o undercut). Leclerc assumiu o segundo posto, seguido de Pérez e Russell, com Sebastian Vettel a fechar o top 5. Verstappen e Leclerc pararam nas boxes na volta seguinte, mas a paragem da Red Bull foi desastrosa, Verstappen (pneus médios) a cair para trás de Leclerc (pneus médios) e Hamilton (pneus duros). A corrida complicou-se de forma significativa para Verstappen.