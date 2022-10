GP dos EUA, Valtteri Bottas: “Regras são regras e se não forem seguidas, deve haver penalizações” | AutoSport

O tema do limite orçamental continua a ser o mais falado nos últimos dias e os pilotos foram ontem confrontados com essa discussão. Para a maioria, a aplicação intransigente das regras deve ser feita, com Valtteri Bottas, piloto da Alfa Romeo a dizer isso mesmo.

Segundo o finlandês de 33 anos, as regras devem ser aplicadas e quem não as respeitar deve ser severamente penalizado para não repetir. O piloto deixou isso bem vincado na conferência de imprensa:

“Sinto que regras são regras e se não as seguirmos, deve haver uma penalização que realmente dói”, disse ele aos repórteres. “Pessoalmente, espero que seja uma pena severa, porque isso não deveria acontecer. Há muitas regras na F1 e não deve haver diferença em termos de penas. Portanto, esperemos que assim seja, que seja uma boa penalização porque, no ano passado, eu estava na luta pelos construtores. Perdemos o título de pilotos por alguns pontos e alguns milhões, isso pode fazer uma grande, grande diferença”.