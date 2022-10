GP dos EUA, TL3: Max Verstappen deixa Charles Leclerc a 0,3 seg. | AutoSport

Max Verstappen foi o mais rápido no TL3 do GP dos EUA, com uma volta final que deixou a concorrência a alguma distância. O vento afetou os trabalhos desta sessão e promete continuar assim o fim de semana todo.

Tínhamos céu limpo, com os termómetros a registarem 29ºC no ar e 39ºC na pista e com o vento a soprar com alguma intensidade, o que iria complicar a tarefa dos pilotos que não demoraram muito a sair para a pista para as primeiras voltas do dia.

Os pilotos da Red Bull e Charles Leclerc (todos com pneus macios) trataram de assinar as primeiras voltas no segundo 37, com Leclerc no primeiro posto, seguido de Verstappen e Pérez, com Carlos Sainz ainda no segundo 38.

Mick Schumacher não começou bem a sua sessão, com um problema no seu monolugar, no que parecia ser um problema de caixa ou no sistema hidráulico.

Pérez regressou ao topo da tabela, mas por pouco tempo, com Leclerc a aproximar-se do segundo 36, mas foi Max Verstappen o primeiro a chegar ao segundo 36. Carlos Sainz também chegou ao segundo 36, mas com pneus médios novos. Leclerc fez mais uma volta rápida pouco depois e conseguiu aproximar-se de Verstappen, ficando a 0.059 seg. do tempo do neerlandês.

Daniel Ricciardo queixava-se de um problema nos travões do seu McLaren e teve de regressar às boxes e pouco depois, Lewis Hamilton conseguiu fazer o melhor tempo na sua simulação de qualificação, destronado, segundos depois, por Sergio Pérez.

A meio da sessão, Pérez liderava com o tempo de 1:36.578, seguido de Hamilton (+0.110) e Verstappen (+0.128), com Leclerc e Sainz a fechar o top 5. Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Lance Stroll e George Russell completavam o top 10.

Fernando Alonso tinha alguns problemas no seu monolugar e estava parado na boxes, com Zhou Guanyu também parado quase desde o início do treino também com problemas, o que se manteve até ao final da sessão. Alonso regressou à pista, mas continuou com problemas no equilíbrio do seu monolugar. Russell também não estava a ter uma sessão muito produtiva e logo na curva 1 numa tentativa de volta rápida, foi muito exagerado no uso do acelerador e teve de lidar com uma traseira algo solta. Na volta seguinte conseguiu o sexto tempo, a 0.4 seg. da referência.

Os McLaren continuavam discretos e muito longe do top 10, enquanto Hamilton tentava baixar o seu tempo em mais uma volta rápida que acabou com o W13 a castigar um exagero na curva 19.

Nos derradeiros minutos vieram as últimas tentativas de volta rápida, com novos pneus macios a serem colocados na maioria dos carros. Verstappen passou para a frente das operações, com Leclerc a ficar a 0.010 seg. do tempo do #1 da Red Bull, ambos com voltas muito longe da perfeição, dadas as condições da pista. Sainz ficou a apenas 0.048 seg do tempo de Verstappen, também com alguns momentos menos conseguidos. Verstappen conseguiu uma volta melhor nos últimos segundos da sessão, entrando pela primeira vez no segundo 35, com o tempo de 1:35.825. Leclerc ainda passou brevemente pelo primeiro lugar, mas o tempo de Verstappen deixou-o a 0.320 seg.

A sessão terminou com Verstappen no topo da tabela, seguido de Leclerc e Carlos Sainz. Sergio Pérez e Lewis Hamilton completaram o top 5. Fernando Alonso, George Russell, Sebastian Vettel, Lance Stroll e Pierre Gasly ficaram no top 10.

Espera-nos mais uma luta renhida entre a Red Bull e a Ferrari na qualificação, com vantagem para a Red Bull e Lewis Hamilton por perto. A Alpine tem mostrado potencial, de forma algo disfarçada, mas parecem estar com larga vantagem para a McLaren, que neste treino esteve muito longe do topo. Russell está também longe de Hamilton e a Aston Martin parece ter condições para tentar a Q3, mais logo, às 23h.