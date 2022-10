GP dos EUA: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

13ª vitória do ano do já bicampeão do mundo de Fórmula 1 Max Verstappen… em 19 Grandes Prémios realizados. Cumpriu o seu papel mesmo quando a equipa complicou a sua tarefa no pitstop, um episódio pouco comum na Red Bull. Assim, a equipa austríaca conquistou o titulo mundial de construtores.

No entanto, a prova texana teve vários bons desempenhos. Sebastian Vettel foi um dos melhores em pista, também ‘atraiçoado’ pela sua equipa no momento da paragem para troca de pneus, o alemão protagonizou os as duas melhores ultrapassagens do dia.

Fernando Alonso foi outro piloto com uma corrida de enorme qualidade… pena ter sido penalizado após a corrida por uma infração técnica do A522 e ter perdido o sétimo posto alcançado em pista. Também Lewis Hamilton, que terminou no segundo lugar, teve em Austin a sua melhor oportunidade até agora, de vencer uma corrida.

Charles Leclerc veio do 12º lugar da grelha para terminar no pódio e só não teve andamento para acompanhar Hamilton e Verstappen.

Foram muitos os bons desempenhos nos Estados Unidos. O que pretendemos saber, como acontece quando há GP de Fórmula 1, é quem foi o piloto do dia para os leitores do AutoSport. Pode completar a sua resposta na caixa de comentários.

