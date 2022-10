GP dos EUA: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

13ª vitória do ano do já bicampeão do mundo de Fórmula 1 Max Verstappen… em 19 Grandes Prémios realizados. Cumpriu o seu papel mesmo quando a equipa complicou a sua tarefa no pitstop, um episódio pouco comum na Red Bull. Assim, a equipa austríaca conquistou o título mundial de construtores.

No entanto, a prova texana teve vários bons desempenhos. Sebastian Vettel foi um dos melhores em pista, também ‘atraiçoado’ pela sua equipa no momento da paragem para troca de pneus, o alemão protagonizou as duas melhores ultrapassagens do dia.

Fernando Alonso foi outro piloto com uma corrida de enorme qualidade… pena ter sido penalizado após a corrida por uma infração técnica do A522 e ter perdido o sétimo posto alcançado em pista. Também Lewis Hamilton, que terminou no segundo lugar, teve em Austin a sua melhor oportunidade até agora, de vencer uma corrida.

Charles Leclerc veio do 12º lugar da grelha para terminar no pódio e só não teve andamento para acompanhar Hamilton e Verstappen.

O resultado da votação do MPD (Melhor piloto do dia) é claro e Sebastian Vettel foi o piloto mais votado com 41.7% dos votos. Fernando Alonso foi o segundo mais votado com 21.5%, seguido de Lewis Hamilton e Max Verstappen com a mesma percentagem (13.3%). Charles Leclerc fechou o top 5 com 6.7% dos votos).

VOX POP

Scb

Pensei em Leclerc pela recuperação, em Alonso pelo 7º (como alguém disse) com a Renault 4L, mas a minha escolha vai para Sebastian Vettel com um carro nada competitivo, andou na frente, viu-se atirado para 13º com uma pitstop desastrosa, não desistiu e deu espetáculo recuperando até 8º com ultrapassagens para todos os gostos. Vamos sentir a sua falta.

Pity

Piloto do dia? Stroll, claro, pois permitiu-nos ver Alonso a voar. Não, não estou maluca, apenas estou a brincar. Ele seria votado era como o pior piloto do dia.

Falando muito a sério, acho que vai ser um resultado muito dividido, já que existiram várias exibições muito boas: Voto no Vettel, que poderia ter ficado melhor classificado, não fosse o péssimo pit stop.

NOTEAM1

Talvez a escolha mais complicado da época, porque houve mesmo muitos pilotos num nível muito alto.

Fiquei-me pelo Vettel.

Acho que aquelas duas ultrapassagens por fora valeram o bilhete e conquistam o meu voto.

Podiam ter sido os três da frente, cada um à sua maneira e com as devidas conjunturas.

Podia ter sido o Alonso.

São corridas atrás de corridas que me fazem acreditar que ele está a enganar o tempo.

Podia muito bem ser o Norris que continua a salvar a honra da Mclaren com performances acima da média.

Muito por onde escolher numa das melhores corridas do ano.