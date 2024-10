GP dos EUA: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados

Quarta vitória do ano para a Ferrari, terceira de Charles Leclerc, com a Scuderia a fazer uma das suas melhores corridas dos últimos anos. O monegasco ganhou três posições no arranque fruto da luta entre Lando Norris e Max Verstappen, foi para a frente e não mais ‘passou cartão’ aos seus adversários, repetindo a vitória de Monza.

Carlos Sainz (Ferrari) cedo começou a pressionar Verstappen, foi às boxes cedo, e só dessa forma passou o piloto da Red Bull, fugindo-lhe depois.

O pódio ficou completo com Max Verstappen (Red Bull) apesar de Lando Norris ter terminado a corrida à sua frente. Só que, foi penalizado em cinco segundos por ter ultrapassado fora de pista e com isso ficou fora do pódio. Seja como for, uma fantástica luta com Max Verstappen.

Mas houve outros destaques, como Liam Lawson, nos pontos neste regresso à F1, tal como Franco Colapinto em mais uma excelente prestação, tal como Nico Hülkenberg e George Russell (boas recuperações).

O resultado da votação mostra um claro vencedor. Charles Leclerc, com 64.2% dos votos foi o mais votado, seguido a larga distância por George Russell (10.2%). Franco Colapinto e Max Verstappen ficaram empatados em terceiro lugar (7.3%). Liam Lawson (5.8%) completou o top 5.

VOX POP

Pity

Hoje houve dois pilotos que se destacaram, por razões diversas; Leclerc e Russell.

Leclerc que, após assumir o comando, dominou completamente a corrida, e Russell pela recuperação, sendo que só beneficiou do abandono do Hamilton, tudo o mais foi braço (ou deverei dizer pé?) e carro.

Leclerc vai vencer destacado esta votação, pelo que eu voto no Russell.

dannyricfanclub

Para mim, e a despeito das grandes corridas do Leclerc e do Russell, foi o Franco Colapinto. Escrevi, num comentário ao artigo sobre a qualificação para a sprint, que ele se estava a tornar num caso sério, mas não é verdade: o Colapinto é um caso sério. Muito sério.

Daniel Sousa

O Russel foi o melhor do dia. Faz uma recuperação espetacular.

Leclerc também totalmente dominador. Só não voto nele dado que tinha, aparentemente, o carro dominador e ar limpo para gerir o ritmo e degradação dos pneus.

Lawson promete, também lhe ficava bem o reconhecimento de piloto do dia.