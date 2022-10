GP dos EUA: Lewis Hamilton quer a F1 a apoiar mais a W Series | AutoSport

A W Series, categoria de iniciação dedicada a pilotos do sexo feminino, atravessa uma crise grave, sem meios financeiros para correr em Austin, onde era esperado que o novo campeonato acompanhasse a F1. Não se esperam mais corridas na W Series nesta época, num final abrupto da competição e Lewis Hamilton falou da falta de apoio da F1 à competição.

Hamilton, uma das vozes mais influentes na luta pela igualdade, falou da crise da W Series e pediu mais apoio à competição:

“Se eu acho que a F1 deveria ajudar a W Series? Sim. Não tem havido atenção suficiente às mulheres no desporto durante toda a história da Fórmula 1, e agora não há ênfase suficiente neste tema”, disse ele. “Não estão a projetar suficientemente o grande trabalho que ali está a ser feito. Não há representação suficiente em todos os sectores, dentro da indústria. E não há realmente um caminho para as pilotos jovens e espantosos chegarem sequer à Fórmula 1. Há pessoas que dizem que nunca vamos ver uma piloto de F1”, disse Hamilton. “Não é uma boa narrativa a ser divulgada. Penso que precisamos de fazer mais com a organização do campeonato, com a Fórmula 1 e a Liberty que estão tão bem, não creio que seja difícil para eles ajudar. No trabalho que estou a tentar fazer com a Mercedes, por exemplo, estamos a tentar fazer entrar 8.000 jovens raparigas no desporto. Mas todas as equipas deveriam estar a fazer isso”.