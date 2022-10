GP dos EUA, Kevin Magnussen: “Mick Schumacher merece um lugar” | AutoSport

Kevin Magnussen saiu em defesa de Mick Schumacher, que neste momento não tem o futuro definido. O piloto alemão ainda não sabe em que equipa irá competir em 2023 (isto se conseguir um lugar), sobrando a Williams e a Haas como hipóteses para germânico de 23 anos.

Magnussen regressou este ano à F1, pela porta da Haas, equipa de onde saiu em no final de 2020, tendo feito uma época nas corridas de endurance. Magnussen encontrou Schumacher como colega de equipa, entrando para a vaga que era de Nikita Mazepin. A relação entre Magnussen e Schumacher foi sempre muito positiva e o dinamarquês considera que o seu colega tem qualidade para se manter na F1:

“Mick tem estado realmente a melhorar ao longo do ano”, afirmou Magnussen. “Começou por não gostar muito do carro, faltando-lhe um pouco de confiança, mas ganhou isso ao longo do tempo. Ultimamente ele tem sido super difícil de bater. Penso que a forma como ele está a pilotar, agora, merece definitivamente um lugar na grelha. Mas eu não tenho nenhuma influência, está totalmente fora das minhas mãos e só posso desejar-lhe felicidades”.