GP Dos EUA F1: Zak Brown responde a Christian Horner | AutoSport

Christian Horner defendeu a sua Red Bull na conferência de imprensa dedicada aos chefes de equipa, dizendo estar horrorizado com alguns comentários dos seus adversários, apontando o dedo a Zak Brown que enviou uma carta à FIA, pedindo penas pesadas para quem não cumprir com o limite orçamental. Zak Brown respondeu pouco depois.

Sobre a carta enviada por Zak Brown a Mohammed ben Sulayem, presidente da Federação Internacional do Automóvel, Horner admitiu que foi “tremendamente dececionante ver um concorrente acusar-nos de batota e fraude. Um concorrente, sem os pormenores, acusar-nos disso?”. Horner realçou que a Red Bull tem sido julgada “desde Singapura com esta retórica dos batoteiros”, reafirmando que “os números nos órgãos de comunicação social estão a quilómetros de distância da realidade”.

Apesar de manter que qualquer equipa deve ser severamente penalizada caso não cumpra com as regras, Brown negou estar a culpar diretamente à Red Bull:

“A minha carta estabelece que se alguém, ou uma equipa gastar mais do que o limite estabelecido, terá uma vantagem. O limite é uma regra, não diferente das regras técnicas. Não tomamos uma posição se o fizeram ou não”, explicou Brown na conferência de imprensa dos chefes de equipa. “A minha carta foi SE alguém tivesse ultrapassado o limite, aqui estão as coisas que devem ser abordadas. Não é diferente se uma altura ao solo estiver incorreta, ou algo do género. Eu não mencionei nenhuma equipa, foi uma resposta geral agora que estamos na era do limite de custos. Não conheço nenhum dos pormenores”.