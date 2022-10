GP dos EUA F1, volta 21: Violento acidente traz de volta o Safety Car | AutoSport

No recomeço da corrida após o Safety Car, um incidente entre Lance Stroll e Fernando Alonso trouxe de voltar o Safety Car em pista. No recomeço da prova, Max Verstappen arrancou bem e manteve-se na frente. Nas lutas do meio do pelotão e na reta oposta à reta da meta, Fernando Alonso atacou Lance Stroll,que mudou a trajetória e o espanhol não conseguiu evitar o toque, com o seu Alpine a descolar. O Aston de Stroll ficou muito danificado, enquanto o Alpine de Alonso conseguiu regressa às boxes.