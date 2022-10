GP dos EUA F1: Velhos são os trapos | AutoSport

O adágio popular que diz que velhos são os trapos pode ser aplicado ao que vimos no GP dos EUA. A F1 está em mudança de ciclo, com nova filosofia aerodinâmica, novas regulamentações técnicas, desportivas e financeiras, novos públicos que se interessam cada vez mais pela modalidade e uma nova geração de pilotos, cada vez mais as estrelas do presente. Esquecendo todas as polémicas, já suficientemente escalpelizadas, as mudanças que a F1 vive são importantes para o futuro a médio e longo prazo. Mas aqui e ali vamos vendo que o passado também teve muita coisa boa. Em Austin vimos isso. Fernando Alonso tornou-se no Samurai Voador, no incidente com Lance Stroll. Uma vez mais, o espanhol fez um pequeno milagre e com um carro longe do estado ideal e veio do fim do pelotão até aos pontos (penalizado posteriormente) em mais uma prestação memorável do espanhol. Também Sebastian Vettel, de saída da F1 deu-nos pequenas pérolas, com ultrapassagens dignas de pontos e uma corrida brilhante, festejando no final como se de uma vitória se tratasse. Lewis Hamilton voltou a liderar corridas e não falou muito para conseguir regressar às vitórias. A nova geração é empolgante, mas o talento, o caráter e a postura dos “mais velhos” continuam a ser importantes para o show. Iremos perder isso em breve, por isso, é tempo de aproveitar estes momentos.

