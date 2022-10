GP dos EUA F1: vai haver um piloto norte-americano na F1 em Austin… | AutoSport

Para o cantor, Sting, é bem mais provável um “inglês em Nova Iorque”, acrescentamos nós, do que um “piloto norte-americano na F1”, mas este fim de semana em Austin, vai haver um…

Desde que Alexander Rossi correu pela Marussia em 2015, que um piloto norte-americano participou numa sessão de Fórmula 1 durante um fim-de-semana de Grande Prémio, e ainda menos fazê-lo nos EUA, este fim de semana, mas Logan Sargeant está prestes a terminar com isso…

O piloto de 21 anos – que está atualmente em terceiro lugar na Fórmula 2 – fará a sua estreia no TL1 pela Williams, ao mesmo tempo que fará uma das participações obrigatórias de estreia nas equipas, em Austin.

Logan Sargeant tem estado muito bem durante a sua campanha de rookie na F2, até ao momento, ganhando duas corridas pela Carlin e colocando-se numa posição privilegiada para garantir os pontos da Super Licença necessários que o tornariam mais um candidato a um lugar na F1, no futuro. E com uma vaga na Williams no próximo ano, não está além das possibilidades de Sargeant rumar à grelha da F1, e a sua primeira grande ‘audição’ é no TL1 deste fim de semana.

Entretanto, o piloto da IndyCar espanhol, Alex Palou também estará em ação diante de uma multidão familiar ao cumprir as mesmas funções no TL1, mas pela McLaren.