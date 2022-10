GP dos EUA F1: Três pilotos Ferrari pela primeira vez em 46 anos | AutoSport

A nova regra que obriga as equipas a colocar um jovem piloto em pelo menos duas sessões de treinos livres vai levar a Ferrari a fazer algo que não faz há 46 anos… ter três pilotos num fim de semana.

A última vez que o Scuderia alinhou com três pilotos foi no Grande Prémio de Itália de 1976. Nessa altura, a Ferrari correu com três carros, pilotados por Carlos Reutemann na corrida na sua estreia com a equipa, juntamente com Niki Lauda e Clay Regazzoni.

Este ano, Charles Leclerc e Carlos Sainz vão ser os únicos a correr no domingo, mas Robert Shwartzman irá fazer o TL1 com a Ferrari, usando o carro de Leclerc. Shwartzman, vice-campeão de F2 na época passada, tem acompanhado a equipa, sendo piloto de reserva, e terá a oportunidade de pilotar o F1-75

“2022 tem sido um ano muito diferente para mim, pois estava previsto que eu não iria correr em nenhum campeonato. Em vez disso, estou a trabalhar a tempo inteiro para a Scuderia, fazendo muito trabalho no simulador e estou muito feliz por fazer parte do esforço da equipa este ano. A experiência que adquiri este ano ensinou-me muito e ajudou-me a tornar-me um piloto mais completo. Pilotar numa sessão oficial de F1 com a Scuderia Ferrari é, antes de mais, uma grande honra e ser o primeiro piloto a ter esta oportunidade depois de tantos anos torna o que farei na sexta-feira realmente especial. Estou obviamente entusiasmado, mas, simultaneamente, estou também muito desejoso de conduzir este carro pela primeira vez e ver como o trabalho que temos vindo a fazer no simulador está próximo da realidade”.

Shwartzman entrou na Academia Ferrari em 2018, tendo representado a Scuderia desde então, com um terceiro lugar na F3 europeia (2018), um título na Toyota Racing Series (2018), um título na F3 (2019) e um vice-campeonato na F2 (2021).