GP dos EUA F1: Toto Wolff defende Max Verstappen e Sergio Pérez | AutoSport

As imagens de Max Verstappen e Sergio Pérez a serem assobiados num evento público no Circuito das Américas correram as redes sociais ontem e mereceram uma reação de Toto Wolff. Para o chefe da Mercedes este tipo de atitude é inaceitável.

Depois do escândalo do Limite Orçamental, os pilotos da Red Bull foram apupados e chamados de batoteiros numa atitude difícil de entender. Wolff defendeu os pilotos quando questionado sobre o incidente:

“Isto é inaceitável. Assobiar, seja no palco ou nas bancadas, ninguém quer ver isso. Penso que nós [F1] fomos contra este tipo de comportamento desde o início do ano. Tem acontecido menos e também não pertence aqui.”, continua Wolff. “Lutamos muito dentro e fora da pista, mas não temos esse tipo de hostilidade uns contra os outros”, diz o chefe da equipa Mercedes.