GP dos EUA F1, TL2: Charles Leclerc lidera sessão inconclusiva | AutoSport

A segunda sessão de treinos livres do GP dos EUA deixou muitas interrogações no ar, pois foi dedicada exclusivamente à Pirelli. A fornecedora de pneus teve direito a uma sessão de teste com todas as equipas da F1, experimentando pneus protótipos para a época 2023. Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão, tendo sido um dos três pilotos que usaram pneus com compostos mais macios da especificação de 2022.

A sessão começou, à imagem do TL1, com céu limpo e com a temperatura de pista nos 37ºC. As equipas foram para 90 minutos de treinos, com a Pirelli a definir o programa. Os pneus não marcados seriam os pneus de teste. As equipas que usaram pilotos estreantes no TL1 tiveram 30 minutos para trabalhar com os pilotos que ficaram de fora (com os pneus de 2022) e as restantes equipas tiveram 90 minutos ao serviço da Pirelli. Assim, esta sessão não seria tão esclarecedora quanto à forma das equipas para o resto do fim de semana.

O chefe da Pirelli, Mario Isola, explicou que se testaram compostos, uma vez que o desenho do pneu já foi finalizado em Setembro. “Agora temos de definir os compostos para o próximo ano”, disse Isola. “Queremos encontrar um composto C1 com um pouco mais de aderência”. A Pirelli acredita que a aderência dos C1 atuais está muito longe da dos C2 e o problema da subivragem tem também de ser resolvido de forma mais vincada nos pneus mais duros e é nesse sentido que a Pirelli trabalha.

Um dos temas no começo deste segundo treino era que a Mercedes não iria usar a sua nova asa dianteira com novas derivas especificas, que terá sido considerada ilegal.

Nas primeiras voltas, os pilotos da Ferrari assumiram os primeiros lugares da tabela, com Charles Leclerc (pneus macios) a começar no segundo 37, seguido de Carlos Sainz (pneus de teste) e Valtteri Bottas no terceiro posto (pneus médios). Leclerc tratou de fazer o melhor tempo do dia com o registo de 1:36.810, com os pneus médios.

30 minutos depois do arranque da sessão, Leclerc mantinha-se na frente, seguido de Valtteri Bottas (Pneus macios) e Daniel Ricciardo (pneus macios), sendo que os restantes pilotos usavam pneus de teste. A 45 minutos do fim do treino, todas as equipas usavam pneus de teste, angariando dados para a Pirelli. Notava-se que os pneus de teste eram mais lentos (construção C1 e C2) que os pneus usados pelos três pilotos que se instalaram no topo da tabela.

A sessão arrastava-se sem grandes motivos de interesse, com os pilotos a acumularem voltas, sem problemas de maior e sem grande interesse competitivo. A sessão terminou sem mudanças na tabela de tempos e Charles Leclerc manteve o melhor tempo da sessão (1:36.810), seguido de Bottas (+0.715) e Ricciardo (+0.817). Dos pilotos que usaram apenas pneus de teste, Carlos Sainz foi o mais rápido, a 1.422 segundos da referência.

Amanhã, o TL3 será de grande importância, pois com estes noventa minutos em que as equipas não aprenderam tanto quanto desejariam, será preciso aproveitar bem todos os minutos do derradeiro treino, antes da qualificação, que está agendada para as 23h, hora portuguesa. Primeiros sinais animadores da Ferrari, com a Red Bull por perto, olhando ao que se viu no TL1, mas já sabemos que as coisas podem mudar muito de um dia para o outro.