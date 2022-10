GP dos EUA F1, TL1: Carlos Sainz foi o mais rápido | AutoSport

Foi dado o tiro de partida para o fim de semana do GP dos Estados Unidos da América. As 10 equipas do campeonato do mundo de F1 recolheram os primeiros dados da pista de Austin, este ano com asfalto novo nas zonas onde os ressaltos deram mais dores de cabeça no passado.

Para este primeiro treino livre tivemos algumas novidades. Robert Shwartzman assumiu o lugar de Charles Leclerc na Ferrari, tal como Alex Palou que usou o monolugar de Daniel Ricciardo e Théo Pourchaire esteve aos comandos do Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Logan Sargeant fez os primeiros quilómetros no monolugar de 2022 da Williams, ele que é um dos principais favoritos para o lugar na equipa britânica (ocupando o lugar de Nicholas Latifi que está de saída) e Antonio Giovinazzi voltou aos comandos de um F1, pilotando o Haas de Kevin Magnussen, com o italiano ainda com uma (muito) remota hipótese de conseguir um lugar na equipa.

Tínhamos céu limpo, 28ºC de temperatura ambiente, 38ºC de temperatura no asfalto, e céu limpo para a primeira hora de treino. 60 minutos importantes para o primeiro feedback das novidades do asfalto e a primeira experiência destes carros na pista de Austin.

A Mercedes testava as últimas atualizações que poderiam definir o caminho a seguir na filosofia do carro de 2023. Os Flechas de Prata levaram para Austin uma asa dianteira nova, fundo com extremidades novas e novidades na asa traseiras (a equipa usou as grelhas aerodinâmicas nas primeiras voltas do treino). Também a Alpine trazia novidades nas extremidades do seu fundo plano e a Alfa Romeo trazia também novidades no seu fundo e uma nova asa dianteira.

Assim que a luz verde foi mostrada no final da via das boxes, a grande maioria dos carros foram para a pista para aproveitar o tempo disponível.

Carlos Sainz foi o primeiro a assinar um tempo no segundo 41 (com pneus macios) e pouco depois Sergio Pérez tratou de baixar para o segundo 40 (pneus macios). O treino não começou bem para Antonio Giovinazzi, que não evitou uma saída de pista na sua terceira volta do dia. O italiano perdeu o controlo do seu Haas e ficou preso durante largos segundos nas proteções da pista. O italiano conseguiu regressar às boxes, mas a sua sessão terminou prematuramente, com a equipa a verificar os danos do choque. A sessão foi retomada pouco depois. Outro piloto que não começava bem o dia era Shwartzman que demorou a sair para a pista, estando desconfortável no seu assento. Os mecânicos tiveram de improvisar melhorias no seu assento.

Com 15 minutos de treino, Max Verstappen era o mais rápido, no segundo 38 baixo (pneus macios), seguido de Esteban Ocon (pneus médios) e Fernando Alonso (pneus médios).

A meio da sessão, Verstappen liderava com o tempo de 1:37.462 (pneus macios), seguido de Sebastian Vettel (pneus macios) a 0,5 seg. do tempo do Red Bull e Carlos Sainz era terceiro (pneus macios).

A vinte minutos do fim da sessão e com um novo conjunto de pneus macios, Hamilton instalou-se no segundo posto da tabela, seguido de Fernando Alonso a completar o top 3. Pouco depois foi Lance Stroll (pneus macios) a assinar o melhor tempo da sessão, tirando 0.002 seg. ao registo de Verstappen, mas Sainz tratou de entrar pela primeira vez no seg. 36 e assumir a liderança da sessão. Os tempos iam caindo à medida que os pneus novos eram instalados nos carros e que a pista evoluía. Verstappen regressou ao segundo lugar a seis minutos do fim da sessão.

O fim da sessão chegou e ninguém superou a marca de Sainz que ficou com o melhor tempo da sessão (1:36.857), seguido de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Quanto aos estreantes, ficaram todos a mais e três segundos da referência, mostrando a exigência destes carros, com Shwartzman a ser o melhor estreante do dia. Para já a Ferrari começa bem, mas com a Red Bull perto, numa pista que poderá favorecer os Bull´s. A Mercedes parece ter potencial para ser a terceira força com a Alpine a mostrar também pormenores interessantes. Destaque para a Aston Martin, que superou as expetativas neste primeiro treino, com a McLaren e a AlphaTauri também a espreitar lugares no top 10.

A segunda sessão de treinos está agendada para as 23h, hora portuguesa.