GP dos EUA F1: Sergio Pérez e Zhou Guanyu penalizados | AutoSport

A saga das penalizações continua. Sergio Pérez e Zhou Gunayu serão penalizados por troca de elementos da sua unidade motriz.

Os pilotos da Red Bull e Alfa Romeo irão cair cinco posições na grelha de partida que será definida amanhã na qualificação, por troca do motor de combustão interna. Os rumores dizem que a Ferrari poderá também optar por trocar componentes nas unidades motrizes de Charles Leclerc e Carlos Sainz e espera-se que ambos percam também cinco lugares na grelha de partida.

#USGP usage of power units elements this season so far



> within limit: Aston Martin, Williams & Ricciardo (all Mercedes engines)

> worst situation: Tsunoda, Bottas (6th ICE)#F1 #Formula1 pic.twitter.com/tIWw993tKB