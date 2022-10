GP dos EUA F1: Pierre Gasly explica a irritação no rádio | AutoSport

Não foi uma sessão de qualificação ideal para Pierre Gasly, com o piloto francês a queixar de problemas no eixo dianteiro. Os problemas já tinha sido motivo de queixa em Suzuka e voltaram a surgir em Austin, o que motivou uma reação intempestiva por parte de Gasly.

Nas entrevistas no final da qualificação, Gasly explicou o que aconteceu:

“Claramente não é ideal, especialmente sendo o segundo fim-de-semana, consecutivo. Não é algo que deva acontecer”, disse Gasly. “Estou extremamente desapontado porque todo o fim-de-semana senti-me bem no carro e acredito que havia potencial para estar no top 10, mas depois, bloqueamos as rodas da frente em cada curva e não conseguimos desacelerar em lado nenhum. Temos de entender o que se passa. É que, tentamos tanto extrair tudo do carro, todos na pista, todos na fábrica, eu próprio, trabalhamos tanto e quando é tempo de mostrar o que valemos, um problema externo, está lixa-nos. Não pode acontecer uma vez, mas quando é a segunda vez consecutiva e a terceira vez esta época, não deveria acontecer a esse nível. É algo a verificar e algo que temos de corrigir”.