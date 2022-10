GP dos EUA F1: Os pilotos estreantes no TL1 e os regressos | AutoSport

O Treino Livre 1 é sempre uma oportunidade para colocar em pista pilotos que possam interessar às equipas, ou jovens talentos à procura de um lugar no Grande Circo. Em Austin teremos muitos nomes novos no primeiro treino do fim de semana.

A nova regra exige que as equipas usem pilotos estreantes (que tenham feito no máximo duas corridas na F1) em dois treinos durante a época e já temos visto estreias ao longo da época. O Treino Livre 1 em Austin deverá ser aquele em que veremos mais cara novas em simultâneo.

Começando pela Ferrari, a Scuderia vai colocar em pista Robert Shwartzman (23 anos), piloto russo, mas que compete com licença israelita, campeão da F3 (2019) e vice-campeão da F2 (2021). O jovem vai estrear-se ao volante do F1-75 da Scuderia no primeiro de dois treinos a que terá direito nesta época.

A McLaren vai também apresentar uma novidade com a estreia do espanhol Alex Palou (25 anos), campeão de 2021 da Indy pela Chip Ganassi. O espanhol tem um acordo com a McLaren, sendo piloto de testes da equipa de Woking, cumprindo o primeiro treino reservado a estreantes. O segundo será em Abu Dhabi e será para Pato O´Ward, também piloto da Indy.

A Alfa Romeo vai dar os primeiro quilómetros no C42 a Théo Pourchaire (19 anos, que se destacou na F4 francesa e alemã, vice-campeão na F3 (2020) e atualmente segundo classificado na F2. O jovem francês é a mais recente aposta da Alfa Romeo e vai mostrar serviço em Austin.

A Williams vai promover a estreia de um homem da casa. Logan Sargeant (21 anos), terceiro classificado na F3 (2020) e atual terceiro classificado na F2. Sargeant procura pontos na sua super licença para conseguir agarrar o lugar de piloto na Williams, um cenário cada vez mais provável. O piloto americano vai estrear-se ao volante do FW44 mais logo.

Na Haas não teremos uma cara nova, mas sim um “velho” conhecido. Antonio Giovinazzi vai testar com a equipa, com a curiosidade de estar em pista ao mesmo tempo que Mick Schumacher, sendo que ambos procuram agarrar a vaga na Haas para 2023, uma vaga que estará a ser discutida também com Nico Hulkenberg, nome associado ao lugar da equipa americana. Giovinazzi não conta para a regra dos estreantes, com a Haas a recorrer a Pietro Fittipaldi no México e Abu Dhabi para cumprir os dois treinos exigidos.