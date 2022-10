GP dos EUA F1: Os destaques da qualificação | AutoSport

Numa das melhores pistas do ano, voltamos a ter uma boa qualificação, à imagem do que têm sido a maioria das qualificações ao longo desta época, sempre com muito equilíbrio, muita incerteza e diferenças curtas. Carlos Sainz ficou com a pole e larga do primeiro lugar para a corrida de amanhã.

Sainz é o grande destaque do dia. O espanhol esteve muito bem, um furo acima de Charles Leclerc, com uma sessão muito boa. A velocidade do Ferrari #55 foi clara ao longo da sessão e esperava-se que Charles Leclerc e Max Verstappen puxassem dos seus trunfos nas últimas voltas, mas foi mesmo Sainz a fazer a melhor volta do fim de semana, com o tempo de 1:34.356. Uma excelente volta que deixou a concorrência para trás, não muito longe, mas o suficiente para carimbar a terceira pole da sua carreira. Charles Leclerc ficou a 0.065 seg. do seu colega de equipa e não se pode dizer que tenha estado mal, mas Sainz foi ligeiramente superior hoje, numa boa operação da Ferrari. Leclerc tem uma penalização de dez lugares, pelo que terá muito trabalho para recuperar posições amanhã.

Num dia muito triste para a Red Bull, com a morte de Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, Max Verstappen não conseguiu dedicar a pole ao malogrado empresário austríaco. Ficou a 0.092 seg. da referência, numa qualificação onde não se conseguiu impor. A notícia da morte de Mateschitz terá certamente abalado a equipa que, ainda assim, fez um excelente trabalho, colocando Verstappen na terceira posição e Pérez no quarto posto, já a 0.3 seg. do melhor tempo. Pérez não teve andamento para se aproximar da luta pela pole, sendo que as qualificações nunca foram o forte do mexicano. Em quinto e sexto lugar tivemos Lewis Hamilton e George Russell, respetivamente. A Mercedes ameaçou chegar mais perto do topo da tabela, mas foi apenas uma ameaça e a distância para a concorrência foi clara e indisfarçável. Hamilton tem estado durante todo o fim de semana à frente de Russell, que na qualificação mostrou mais do que nos treinos, num passo em frente positivo, mas ainda assim insuficiente para mais que o sexto posto.

Lance Stroll foi um dos grandes destaques do dia, com um sétimo posto, numa excelente prestação do canadiano da Aston Martin, na melhor qualificação do ano, ficando à frente de Lando Norris que passou por uma unha negra à Q3. Norris não fez o tempo suficiente para passar à Q3, mas Zhou Guanyu viu o seu melhor tempo da Q2 ser apagado por exceder os limites de pista, promovendo o jovem britânico. Na Q3 fez melhor que Fernando Alonso, que parecia ter tudo para ser o melhor do segundo pelotão. Mas na qualificação o potencial da Alpine esfumou-se e Lando Norris conseguiu um bom oitavo lugar, olhando à falta de ritmo nos treinos. Alonso foi nono, abaixo do esperado e Valtteri Bottas foi décimo, confirmando as boas indicações que deu ao longo dos treinos, com a Alfa Romeo de regresso às boas prestações. Não fosse o erro de Zhou na Q2, seriam dois carros na Q3.

Alex Albon foi 11º, numa excelente prestação do tailandês, comparando com o seu colega Nicholas Latifi que ficou com o último lugar. Albon voltou a fazer um pequeno milagre com o Williams e confirma que é uma opção acertada da equipa. Sebastian Vettel foi uma das desilusões, mas a volta apagada na Q2 complicou-lhe a tarefa e ficou-se pelo 12º tempo. Pierre Gasly voltou a enfrentar problemas no aquecimento dos pneus dianteiros, o que motivou uma reação intempestiva na rádio, dada a insatisfação do francês. O 13º lugar é sintomático das dificuldades do #10, com Yuki Tsunoda a não conseguir melhor (15º, atrás de Zhou). Kevin Magnussen ficou a 0.017 seg. da Q2, na luta com Albon, Daniel Ricciardo teve mais uma qualificação para esquecer e Esteban Ocon deixou os fãs de queixo caído com uma eliminação precoce na Q1, algo inesperado dado o bom andamento da Alpine nos treinos. Mick Schumacher terminou a Q1 com um pião, o que não ajuda à sua situação, com a Haas a ponderar se mantém o jovem alemão para a próxima época.

Fica assim encerrado o segundo dia de competição em Austin, com a Ferrari a terminar novamente acima da Red Bull (tal como na sexta), que precisa de ganhar 19 pontos à Scuderia para festejar o título de construtores já em Austin. Amanhã veremos se a festa acontece ou se a Ferrari aproveita a pole para regressar às vitórias, algo que não acontece desde o GP da Áustria.