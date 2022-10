GP dos EUA, F1: Nicholas Latifi nega acordo com equipa da Indy. | AutoSport

Nicholas Latifi foi notícia nos últimos dias com o aparecimento de rumores de um suposto acordo com uma equipa da Indycar Series, nomeadamente a Chip Ganassi. O ainda piloto da Williams negou os rumores e mantém todas as portas abertas.

Latifi foi confrontado com os rumores nas entrevistas de antevisão do GP dos EUA, mas o piloto canadiano de 27 anos negou qualquer acordo:

“Honestamente, ainda não estou comprometido com nada”, disse ele, citado pelo autosport.com. “Não assinei nada, ainda não tenho mais notícias concretas para partilhar. Vi a notícia nos últimos dias de que já assinei um contrato para correr na IndyCar, o que achei engraçado. Mas falei com algumas equipas em diferentes categorias e ainda não disse a mim próprio, ‘OK, é isto ou nada’. Portanto, ainda há muitas coisas que estão no ar. De certa forma é um pouco… irritante não é a palavra, mas obviamente a maior parte do meu foco ainda está em terminar o ano com uma nota tão alta quanto possível e terminar este capítulo com Williams de forma positiva. Obviamente que muitas outras séries terminaram há bastante tempo e as coisas andam depressa no desporto automóvel e é uma altura em que todos querem ter os seus pilotos e situações resolvidas o mais depressa possível. Por isso, sim, ainda há algumas discussões em curso, mas nada pronto a anunciar”.

No entanto, Latifi não escondeu o interesse pela Indy, por ser uma série em que todos usam carros idênticos, aumentando a competitividade e as possibilidades de todos terem sucesso:

“Sim, é definitivamente um dos apelos da série”, concordou ele. “Todos têm mais oportunidades. É algo que, sem dúvida, tem-me faltado nos últimos anos. De vez em quando, estamos numa posição em que somos ligeiramente mais competitivos e podemos ter algumas batalhas na pista, mas obviamente não o estamos a fazer em todas as corridas – na maioria das vezes, não é esse o caso. Portanto, é isso que me tem faltado, e sim, eu estaria definitivamente entusiasmado se me juntasse a uma série onde todos têm carros iguais”.