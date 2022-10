GP dos EUA F1, Max Verstappen: “Todos são um pouco hipócritas” | AutoSport

Max Verstappen vai fazer a sua primeira corrida como bicampeão. Apesar dos motivos de festa (que não foi efusiva, tal a forma inesperada como o resultado de Suzuka foi entregue) e com a Red Bull a uma vitória apenas de conquistar o título de construtores, o tema da infração do limite orçamental continua muito presente.

Max Verstappen desvalorizou a polémica e limitou-se a dizer que esta reação das equipas concorrentes mostra que a Red Bull incomoda, por fazer um bom trabalho:

“A reação dos nossos adversários deve-se ao facto de estarmos muito bem. Eles estão a tentar atrasar-nos de todas as maneiras possíveis. Mas isso é F1. Todos são um pouco hipócritas no final do dia. Só temos de nos concentrar no nosso trabalho”, sublinhou ele. ” Estamos convencidos de que temos estado abaixo do limite. É por isso que estamos em conversações com a FIA. Estamos a tentar explicar-lhes o que pensamos ser correto. Mas essa não é a minha função. Tenho de me concentrar no desempenho na pista”, disse ele. ” O que conseguimos este ano é incrível. E quanto ao limite orçamental, sim, estão a falar dele agora, mas como disse antes, acreditamos que estamos certos e iremos prová-lo à FIA. Cabe-lhes agora decidir. Então a questão desaparecerá de novo”, disse ele.