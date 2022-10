GP dos EUA F1, Max Verstappen: “o nosso carro é mais forte em corrida do que em qualificação” | AutoSport

Max Verstappen foi terceiro na qualificação, mas vai sair da primeira linha da grelha de partida em virtude da penalização de 10 lugares que tem Charles Leclerc, que se qualificou à sua frente, tal como Carlos Sainz. Num dia em que a Red Bull e o mundo do desporto perdeu Dieter Mateschitz, dono da Red Bull, que morreu aos 78 anos, é certo que Max Verstappen tudo vai fazer na corrida para o homenagear com uma vitória: “são notícias duras para todos, o que ele significou para a Red Bull, mas também para o desporto e também para mim, o que fez minha carreira, a minha vida, é duro, este é um dia muito duro. Quanto à qualificação, tentámos dar tudo, mas perdemos por um bocadinho.

Mas temos uma corrida pela frente e vamos tentar fazê-lo orgulhoso amanhã”, começou por dizer Verstappen, referindo-se a Dieter Mateschitz. Quanto à corrida, tudo em aberto para mais um triunfo: “penso que o nosso carro é mais forte em corrida do que em qualificação. Na qualificação as diferenças são muito pequenas e talvez se ligássemos os pneus um pouquinho melhor teria feito alguma diferença, mas de qualquer modo espero uma boa corrida amanhã…”, disse.