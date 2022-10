GP dos EUA F1, Max Verstappen: “Esta vitória é dedicada ao Dietrich Mateschitz” | AutoSport

13ª vitória de Max Verstappen (igualando o recorde de Sebastian Vettel e Michael Schumacher) e o quinto título mundial da Red Bull. Num fim de semana marcado pela notícia da morte de Dietrich Mateschitz, a Red Bull deu um último presente ao malogrado dono da marca e grande impulsionador do projeto da F1. Verstappen largou melhor e assumiu a liderança da corrida desde a primeira volta. Tudo estava bem encaminhado, mas uma paragem mal executada ia deitando tudo a perder. Mas o binómio Verstappen/RB18 revelou-se novamente irresistível e o neerlandês conseguiu recuperar uma desvantagem de mais de 5 segundos para Lewis Hamilton (tendo perdido 11 segundos na paragem), vencendo a prova. Uma excelente corrida do bicampeão que igualou o recorde de vitórias numa época em grande estilo. No final, Verstappen estava feliz com o resultado, que dedicou a Mateschitz:

“Foi uma corrida difícil. Tudo parecia bem encaminhado, mas o pit stop foi um pouco mais longo do que gostaríamos, por isso tive de lutar para regressar ao primeiro lugar. Demos tudo hoje e, claro, é um fim de semana muito duro para nós e esta vitória é dedicada ao Dietrich, por tudo o que ele fez por todos. A única coisa que podíamos fazer hoje era vencer e mesmo depois da paragem não correr bem, dei tudo e forcei até ao limite para voltar ao primeiro lugar. Tínhamos uma grande oportunidade de ganhar este fim de semana o título de construtores e claro, queríamos fazê-lo com estilo e acho que o fizemos. Esta é uma grande pista para lutas roda com roda, se somos ultrapassados numa curva, podemos responder na curva seguinte e é muito bom pilotar aqui. Esta vitória é muito importante para mim, para a equipa, porque ele [Dietrich Mateschitz] foi instrumental para esta estrutura. Claro que vamos continuar, mas queríamos muito ter um bom resultado hoje e é fantástico.