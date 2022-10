GP dos EUA F1, Lewis Hamilton: “Se não houver castigo severo, as equipas vão ignorar as regras” | AutoSport

O caso do Limite Orçamental da Red Bull, ou Cashgate como já é conhecido, continua a dar que falar e Lewis Hamilton deu a sua opinião sobre o tema. Para o campeão britânico, as consequências têm de ser severas para as equipas que não cumpram com as regras. Caso contrário, não faz sentido ter o Limite Orçamental:

“Penso que o desporto tem de fazer algo a esse respeito. Caso contrário, se for um castigo laxista, ou se as regras forem menos rigorosas, então todas as equipas irão ignorá-las. Gastar mais milhões e apenas levar uma palmada na mão não vai ser bom para o desporto. Nesse caso, poderiam acabar com o limite orçamental para o futuro. Espero que Mohammed (Ben Sulayem, presidente da FIA) tome as decisões corretas. Tenho de acreditar que será esse o caso”, disse ele. “Quero dar-lhes o benefício da dúvida. E caso contrário, estou apenas concentrado em fazer o melhor trabalho que posso. O que está feito, está feito. Estou ansioso por encontrar uma forma de ganhar outro campeonato do mundo.”