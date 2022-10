GP dos EUA F1: Lewis Hamilton lidera, Verstappen tenta recuperar terreno | AutoSport

Com Max Verstappen a tentar recuperar posições depois da paragem desastrosa nas boxes, o neerlandês atacou Charles Leclerc, passando o Ferrari na volta 40. Na frente, Sebastian Vettel ia liderando temporariamente a corrida, seguido de Lewis Hamilton, o líder virtual da prova, depois de todas as paragens feitas. Hamilton tinha 5 segundos de vantagem para Verstappen, mas estava de duros, enquanto o Red Bull estava de médios. A luta George Russell vs Sergio Pérez também animava a prova e o mexicano mantinha-se na frente do britânico.

Na volta 41, Hamilton passou Vettel e assumiu de forma oficial a liderança da corrida. Vettel parou na volta 42, entregando o segundo lugar a Verstappen. A corrida de Vettel estragou-se com uma paragem desastrosa que o fez perder muito tempo, caindo para fora dos pontos.

Lando Norris mostrava serviço e passava dois carros em duas voltas, instalando-se nos pontos, numa altura em que os Alpine estavam em sétimo (Fernando Alonso) e oitavo (Esteban Ocon). Norris aproximava-se ainda mais dos Alpine e passava Alex Albon com a terceira ultrapassagem em três voltas.

A dez voltas do fim, Hamilton lidera a corrida, com Verstappen a 2.5 segundos e Leclerc a 4.3 seg.