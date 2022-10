GP dos EUA F1, Lewis Hamilton: ” Fiz tudo o que podia para ficar à frente” | AutoSport

Lewis Hamilton esteve perto de vencer pela primeira vez em 2022. Depois de na sexta e no sábado a equipa ter mostrado alguns sinais positivos, na corrida a Mercedes mostrou muito mais potencial e Lewis Hamilton vendeu cara a vitória de Max Verstappen. Hamilton agarrou-se ao segundo lugar e manteve-se sempre por perto de Verstappen, conseguindo fazer o undercut no momento certo. Beneficiou do erro da Red Bull para cimentar a sua liderança, mas o andamento de Verstappen no final foi forte demais para que o #44 pudesse resistir. Hamilton fez questão de enaltecer os sinais positivos da equipa e acredita que a vitória ainda chegará este ano:

“Quero agradecer ao público que veio até aqui, pois esta foi a maior assistência de sempre nesta pista. Em segundo lugar, quero agradecer à minha equipa, pois trouxemos melhorias, conseguimos aproximar-nos dos Red Bull, ficamos muito perto. Fiz tudo o que podia para ficar à frente, mas eles foram um pouco mais rápidos hoje. Grande estratégia da minha equipa, grande corrida da Red Bull e mais uma vez as minhas condolências à equipa [pela morte de Dietrich Mateschitz]. O carro deu muito trabalho hoje, mas foi ótimo para nós estar na liderança. Foi algo para o qual trabalhamos muito este ano e senti muita esperança que podíamos ganhar. Mas está tudo bem, vamos agarrar-nos a isso e vamos continuar a trabalhar e vamos dar tudo o que podemos nas próximas três corridas. A vitória virá a algum ponto.”