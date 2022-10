GP dos EUA F1, Lando Norris: “É sempre difícil fazer um TL1, com um carro que não se conhece” | AutoSport

Alex Palou vai ter a oportunidade de experimentar as sensações do MCL36. O espanhol de 25 anos, anunciado como piloto de testes da McLaren, irá fazer o Treino Livre 1 no Circuito das Américas, em Austin. Lando Norris falou dos desafios que o esperam.

Palou é um piloto com bagagem, campeão da Indycar Series em 2021. O jovem espanhol terá pela frente uma hora a rodar com o monolugar da equipa de Woking depois de já ter testado com o MCL35M, monolugar da época anterior. Norris conhece bem a exigência dos novos carros e acredita que Palou vai ter uma tarefa difícil pela frente:

É sempre difícil entrar numa FP1, especialmente num carro que ele nunca conduziu antes”, disse Norris.

“Ele já fez alguns dias de teste no carro anterior, mas este é bastante diferente numa pista muito fixe, por isso não vai ser fácil. Não é como se ele tivesse muito tempo, especialmente para se adaptar aos pneus. Não se tem assim tantas voltas para sentir uma boa aderência, mas ele é um piloto extremamente bom. Conheço o Alex… desde o karting. Conheço-o, provavelmente mais pessoalmente nos últimos anos. Mas ele é um piloto incrivelmente bom, muito talentoso. E ele está no carro por uma razão. Ele pode dar-nos uma boa visão e alguns detalhes valiosos e ajudar-nos tanto quanto possível, por isso ele vai fazer um bom trabalho”.