GP dos EUA F1, Jonathan Eddolls: “A degradação dos pneus foi significativa” | AutoSport

A Alpha Tauri teve um primeiro dia positivo em Austin, com o primeiro treino livre a permitir boas indicações. O Engenheiro de Corrida Chefe da Alpha Tauri, Jonathan Eddolls referiu que as obras de beneficiação do traçado, removeu muitos dos ressaltos, o que facilitou a vida às equipas este ano, com a questão da altura ao solo a ser ainda mais crucial para a performance dos carros:

“O principal objetivo hoje [ontem] era compreender o compromisso entre a rigidez da suspensão versus a aerodinâmica em torno desta pista, que nos últimos anos tem sido aquela com mais ressaltos da época. A extensa repavimentação removeu muitas das questões, pelo que foi menos um desafio do que no passado. Para além de alguns testes mecânicos e aerodinâmicos, precisávamos de ver como os pneus se comportariam no domingo. É uma pista de alta energia e a degradação a que assistimos foi significativa, mas semelhante nos vários compostos, por isso precisamos de juntar os números e decidir como será a estratégia para o domingo.”

De recordar que no ano passado a estratégia vencedora foi de duas paragens e que tendencialmente esta pista obriga a duas trocas de pneus.